Путин сообщил, что подготовка новой госпрограммы вооружений начнется в 2020 году

Президент подчеркнул, что все элементы военной организации страны должны действовать профессионально и слаженно

НОВО-ОГАРЕВО, 22 ноября. /ТАСС/. Подготовка новой госпрограммы вооружений на период до 2033 года начнется в 2020 году, она должна предусматривать расширение линейки беспилотников, лазерных, гиперзвуковых систем, а также других передовых разработок. Об этом заявил в пятницу президент РФ Владимир Путин на заседании Совета безопасности РФ.

"В следующем году предстоит приступить к формированию госпрограммы вооружения (ГПВ) до 2033 года и, соответственно, программы развития оборонно-промышленного комплекса", - сказал глава государства. По его словам, основной задачей ГПВ на новый период будет "наращивание качественных и количественных характеристик вооружений и техники". В настоящее время в России действует госпрограмма вооружений на 2018-2027 годы. Элементы военной организации

Все элементы военной организации России играют ключевую роль в обеспечении суверенитета страны и должны действовать профессионально и слаженно, добавил президент. "Военная организация - а это и Вооруженные силы, войска Национальной гвардии и другие воинские формирования и органы, а также оборонно-промышленный комплекс страны - играет ключевую роль в обеспечении суверенитета России, и очень важно, чтобы все ее составляющие поддерживались на должном уровне, действовали профессионально и слаженно", - указал президент. На совещании он предложил обсудить пути и перспективы военной организации России на период до 2030 года. По его словам, необходимо определить, какие задачи предстоит решить, чтобы надежно гарантировать национальные интересы и безопасность РФ.

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