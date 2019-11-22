Путин потребовал расширить линейку российских беспилотников и лазерного оружия

НОВО-ОГАРЕВО, 22 ноября. /ТАСС/. Развитие отечественного вооружения должно сопровождаться активным применением технологий искусственного интеллекта, расширением линейки беспилотников, а также лазерных, гиперзвуковых и роботизированных комплексов. Об этом заявил в пятницу президент РФ Владимир Путин на заседании Совета безопасности РФ.

Он отметил, что в 2020 году начнется работа по подготовке госпрограммы вооружений до 2033 года и основной задачей нового периода будет наращивание качественных и количественных характеристик вооружения и техники.

"Речь идет о современных и перспективных образцах высокоточного оружия и средств воздушно-космической обороны, активном применении технологий искусственного интеллекта при создании военной продукции. В том числе должна быть расширена линейка беспилотных разведывательных и ударных летательных аппаратов, лазерных и гиперзвуковых систем, оружия, основанного на новых физических принципах, а также роботизированных комплексов, способных выполнять разноплановые задачи на поле боя", - сказал Путин.