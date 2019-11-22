Совбез до 30 марта 2020 года представит президенту проект концепции развития ВС

НОВО-ОГАРЕВО, 22 ноября. /ТАСС/. Совет безопасности РФ в целом одобрил проект концепции строительства и развития Вооруженных сил России, до 30 марта 2020 года он будет доработан и представлен главе государства. Об этом заявил журналиста секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

"Обсуждали проект концепции строительства и развития Вооруженных сил. Этот проект был поддержан. Вместе с тем были высказаны предложения и дополнения по его корректировке. Министерством обороны и другими ведомствами он будет доработан, представлен в аппарат Совбеза и дальше - на утверждение президенту до 30 марта следующего года", - сказал Патрушев.

По его словам, ряду ведомств, в числе которых Росгвардия, МЧС, ФСО, ФБС, СВР и Главное управление специальных программ президента РФ, даны поручения разработать концепции строительства и развития вооруженных формирований и органов. "Это они должны сделать до 1 июля следующего года. Далее на основании принятых концепций будут разработаны планы по их реализации на 2021-2025 годы. Это будет сделано к 1 октября", - добавил секретарь Совбеза РФ.

Патрушев также заявил, что Совет безопасности "с учетом проведенной работы будет анализировать и представит предложения президенту по необходимости, если таковая будет, по внесению корректив в военную доктрину Российской Федерации".

Глава Совбеза РФ отметил важность состоявшегося заседания "с учетом того, что военно-политическая обстановка в мире меняется исключительно динамично и во многом в неблагоприятном направлении". На заседании, по его словам, речь шла "о совершенствовании военной организации РФ, президент сформулировал приоритеты ее развития".

Новость обновлена (15:12 мск) - добавлены цитаты Николая Патрушева