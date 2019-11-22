Ростех и "Сухой" подписали контракт на выпуск композитных деталей для серийных Су-57

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Обнинское научно-производственное предприятие "Технология" (входит в Ростех) и компания "Сухой" подписали контракт на производство деталей и агрегатов из полимерных композитов для серийных истребителей пятого поколения Су-57. Об этом говорится в распространенном в пятницу сообщении пресс-службы Ростеха.

"Подписанный контракт на создание композитных деталей и агрегатов стал первым в рамках кооперации по выпуску серийных Су-57. Предприятие Ростеха в полной мере готово обеспечить выполнение поставленных задач. Для этого у нас есть необходимый опыт, производственная база и специалисты", - приводит пресс-служба слова исполнительного директора госкорпорации Олега Евтушенко.

Всего в период с 2020 по 2028 год филиалу компании "Сухой" в Комсомольске-на-Амуре будет поставлено 74 комплекта композитных изделий, сообщили в Ростехе.

Благодаря композитам планер Су-57 удалось сделать легким и прочным, что в совокупности с другими техническими характеристиками обеспечивает самолету превосходную маневренность, отметили в госкорпорации. "Кроме того, применение композитов делает технику незаметной для радаров", - уточнили в пресс-службе.

Истребитель пятого поколения Су-57 предназначен для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей. Самолет имеет сверхзвуковую крейсерскую скорость полета, внутрифюзеляжное вооружение, радиопоглощающее покрытие (технология "стелс"), а также новейший комплекс бортового оборудования.