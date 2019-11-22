ВС РФ приняли на вооружение за 10 лет более 100 новых образцов автобронетанковой техники

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Свыше 100 новых образцов бронетанковой и автомобильной техники принято на вооружение российской армии и флота за последние 10 лет. Об этом сообщил в пятницу замминистра обороны России Дмитрий Булгаков, выступая на торжественном собрании, посвященном 90-летию со дня образования Главного автобронетанкового управления (ГАБТУ) Минобороны.

"Только в последнее десятилетие в войска подано свыше 27 тыс. единиц современных образцов бронетанковой и автомобильной техники, силами предприятий капитально отремонтировано более 12 тыс. единиц", - сказал он. За это время "на вооружение армии и флота принято более 100 новых образцов", отметил Булгаков.

По его словам, общий объем производственной деятельности войсковых ремонтных органов за эти 10 лет "составил почти 2,5 млн технических воздействий на бронетанковую и автомобильную технику".

В рамках технического надзора было отремонтировано более 220 тыс. единиц. Все это, добавил Булгаков, позволяет поддерживать обеспеченность техникой соединения и воинские части постоянной готовности на 100%-ном уровне, увеличить долю современных образцов в основном боевом составе по бронетанковому вооружению с 3% до 50%, по автомобильной технике - с 10% до 61%, а также своевременно обеспечить вооружением и техникой новые формирования и повысить уровень исправности в соединениях и воинских частях основного боевого состава до 98%.