{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Главное автобронетанковое управление МО удостоено грамоты верховного главнокомандующего

Замглавы военного ведомства Дмитрий Булгаков особо отметил заслуги управления в годы Великой Отечественной войны

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Главное автобронетанковое управление (ГАБТУ) удостоено грамоты верховного главнокомандующего Вооруженными силами РФ. Об этом в пятницу сообщил замглавы военного ведомства Дмитрий Булгаков.

Выступая на торжественном собрании по случаю юбилея ГАБТУ и награждения его грамотой, замглавы Минобороны отметил, что за последние 10 лет "сформированы автобронетанковые службы военных округов, 12-го Главного управления министерства обороны, автомобильная служба ВКС, бронетанковые и автомобильные службы ВДВ и общевойсковых (танковой) армий".

"Воссозданы ремонтно-восстановительные органы тактического и оперативного звеньев, сформированы новые ремонтно-эвакуационные полки постоянной готовности", - добавил Булгаков.

Замглавы Минобороны РФ особо отметил выдающиеся заслуги Главного автобронетанкового управления перед Родиной, особенно в годы Великой Отечественной войны. "Хочу еще раз низко поклониться тем, кто восстанавливал технику и возвращал ее в бой, - продолжил Булгаков. - Вдуматься только: за годы войны выполнено 600 тыс. ремонтов танков и самоходных артиллерийских установок, свыше 82 тыс. капитальных ремонтов танковых двигателей, отремонтировано около двух миллионов автомобилей, в том числе и зарубежного производства".

"Сегодня за счет глубокой модернизации, внедрения научных достижений в области радиоэлектроники, информационных технологий повышается боевое могущество и эффективность парка боевых машин, создаются танки и автомобили новых поколений", - добавил он.

Реклама на ТАСС
Мнение
"Искандер" меняет расклад сил
Дмитрий Литовкин о новейших вооружениях российской армии
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС