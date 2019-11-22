Главное автобронетанковое управление МО удостоено грамоты верховного главнокомандующего

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Главное автобронетанковое управление (ГАБТУ) удостоено грамоты верховного главнокомандующего Вооруженными силами РФ. Об этом в пятницу сообщил замглавы военного ведомства Дмитрий Булгаков.

Выступая на торжественном собрании по случаю юбилея ГАБТУ и награждения его грамотой, замглавы Минобороны отметил, что за последние 10 лет "сформированы автобронетанковые службы военных округов, 12-го Главного управления министерства обороны, автомобильная служба ВКС, бронетанковые и автомобильные службы ВДВ и общевойсковых (танковой) армий".

"Воссозданы ремонтно-восстановительные органы тактического и оперативного звеньев, сформированы новые ремонтно-эвакуационные полки постоянной готовности", - добавил Булгаков.

Замглавы Минобороны РФ особо отметил выдающиеся заслуги Главного автобронетанкового управления перед Родиной, особенно в годы Великой Отечественной войны. "Хочу еще раз низко поклониться тем, кто восстанавливал технику и возвращал ее в бой, - продолжил Булгаков. - Вдуматься только: за годы войны выполнено 600 тыс. ремонтов танков и самоходных артиллерийских установок, свыше 82 тыс. капитальных ремонтов танковых двигателей, отремонтировано около двух миллионов автомобилей, в том числе и зарубежного производства".

"Сегодня за счет глубокой модернизации, внедрения научных достижений в области радиоэлектроники, информационных технологий повышается боевое могущество и эффективность парка боевых машин, создаются танки и автомобили новых поколений", - добавил он.