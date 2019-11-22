Dubai Airshow 2019 под "Панцирем". Что показала Россия на одном из крупнейших авиасалонов

О дебютах в арабском небе и интересе к российской авиатехнике

Дубайский авиакосмический салон проводится с 1986 года и считается одним из наиболее представительных международных мероприятий в своей области. В этом году в нем приняли участие более 1200 компаний и 87 тыс. специалистов из более чем 70 стран. Кроме госкорпорации "Ростех" и компании-спецэкспортера "Рособоронэкспорт", свою продукцию военного назначения (ПВН) на российской экспозиции представили восемь ведущих оборонных холдингов, выпускающих вооружение и военную технику для авиации, войск противовоздушной обороны (ПВО) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

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Страны Ближнего Востока наибольший интерес проявляют именно к авиационной технике и средствам ПВО. На их долю, по данным Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС), приходится примерно по 40% общего объема заказов. "На протяжении последних пяти лет объем экспорта ПВН в данный регион находится на уровне в два с лишним миллиарда долларов в год и составляет от 10 до 20% общего объема экспорта", — сообщил в день открытия Dubai Airshow 2019 директор ФСВТС Дмитрий Шугаев. Россия продвигает на ближневосточный рынок почти весь спектр боевой авиации и средств ПВО. Однако в этом году особый интерес был и у гражданской продукции. Милевский дебют Ключевая российская премьера авиасалона — вертолет Ми-38, который впервые холдинг "Вертолеты России" (в составе госкорпорации "Ростех") представил за рубежом. Машина с салоном повышенной комфортности не только демонстрировалась на статике, но и принимала участие в летной программе.

' Russian Helicopters'

Интерес к нему уже проявили в ОАЭ. Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров продемонстрировал вертолет Ми-38 наследному принцу эмирата Абу-Даби шейху Мухаммеду бен Заид Аль Нахайяну. "На мой взгляд, с учетом того, что Эмираты являются акционерами "Вертолетов России" и заинтересованы в развитии вертолетной тематики по активам, в которых они участвуют, я думаю, что у вертолета есть хорошие шансы зафиксироваться на эмиратской земле и дальше говорить о других странах Персидского залива и Ближнего Востока", — сказал министр.

В ходе проведения авиасалона стало известно, что "Вертолеты России" приступают к серийному выпуску этой машины. Казанский вертолетный завод (КВЗ) получил сертификат производителя от Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации). Первый Ми-38 будет поставлен отечественному заказчику до конца 2019 года. "Полученный сертификат подтверждает, что КВЗ готов к серийным поставкам вертолетов данного типа как для коммерческих эксплуатантов, так и для госзаказчиков", — отметил управляющий директор КВЗ Юрий Пустовгаров.

Описание Салон VIP-компоновки вертолета Ми-38 © Марина Лысцева/ТАСС

Ми-38 — универсальный вертолет, который может применяться для перевозки пассажиров (в том числе VIP), грузов, для поисково-спасательных и медицинских работ. Уверен, что высокие технические характеристики и конкурентная цена обеспечат интерес к вертолету среди наших партнеров из стран Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии, Латинской Америки и Африки Сергей Чемезов генеральный директор Ростеха

Конструкция Ми-38 обладает рядом нововведений: улучшенными аэродинамическими обводами фюзеляжа и обтекателя силовой установки, защитой втулки несущего винта и автомата перекоса. Вместо традиционного размещения двигателей перед главным редуктором впервые в отечественном вертолетостроении реализована схема с их "задним" расположением. По данным разработчиков, это позволило снизить аэродинамическое сопротивление и уровень шума в кабине, а также повысить безопасность машины. Кроме Ми-38 дебютировал на Ближнем Востоке и легкий вертолет "Ансат". Машина в корпоративном исполнении (представленная конфигурация может перевозить до пяти пассажиров) также приняла участие в летной программе выставки. Новый сегмент рынка По словам главы "Вертолетов России" Андрея Богинского, в ОАЭ динамично развивается направление городской мобильности, поэтому помимо летных образцов на стенде холдинга был представлен беспилотник VRT300, а на совместной экспозиции с эмиратским холдингом Tawazun — макет легкого однодвигательного вертолета соосной схемы расположения винтов VRT500.

"ВР-Технологии" (именно эта кампания занимается разработкой перспективных вертолетов и беспилотников) изготовит опытный образец VRT500 ко второй половине 2020 года. Машина получит газотурбинный двигатель PW207V компании Pratt & Whitney Canada. И может выпускаться в пассажирской, многоцелевой, грузовой, учебной, VIP и медико-эвакуационной модификациях. По данным разработчиков, в своем сегменте он станет первым в мире медицинским вертолетом с возможностью погрузки-выгрузки унифицированного медоборудования через задние створки кабины. Компания-разработчик подписала дилерское соглашение со шведской Rotocraft Nordic AB о поставке десяти легких вертолетов VRT500 в базовой конфигурации в 2023 году.

Холдинг "Вертолеты России" выходит на международный рынок в новом сегменте — легких однодвигательных гражданских вертолетов. Проект VRT500, безусловно, является конкурентоспособным и представляет большой интерес для зарубежных заказчиков Сергей Чемезов генеральный директор Ростеха

Что касается беспилотного вертолета VRT300, то он разрабатывается в грузовой модификации и в версии для мониторинга и дистанционного зондирования земной или водной поверхности. Аппарат также будет оснащен системами точной автоматической посадки на морские суда.

Стало известно, что эмиратский холдинг Tawazun приобретет 50% акций компании "ВР-Технологии", финансовые параметры соглашения не раскрываются, закрыть сделку планируется в первом квартале следующего года. Совместные инвестиции в развитие компании составят около €400 млн. Документ подписали на Dubai Airshow 2019.

По словам главы Ростеха, ближневосточные инвесторы "ускорят реализацию проектов VRT300 и VRT500 и дадут импульс новым разработкам передовых вертолетных и беспилотных систем". "Наши договоренности предусматривают также содействие в продвижении этих продуктов на рынках Ближнего Востока и, в частности, Персидского залива. Обе машины имеют хорошие перспективы в регионе, где решения для развития городской аэромобильности становятся все более востребованными", — отметил он. В ОАЭ рассматривают использование этой техники в первую очередь как Uber-такси из аэропорта Дубая. Кстати, это не первый опыт сотрудничества эмиратского холдинга и России. Tawazun уже владеет 36% в российском автомобильном проекте Aurus. Внимание к Як-130 Корпорация "Иркут" (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию, ОАК) привезла натурный образец учебно-боевого самолета Як-130, у которого в небе Дубая тоже состоялся настоящий дебют. Но не только этот факт привлек к нему внимание всех мировых СМИ. На Dubai Airshow 2019 было официально объявлено, что ОАК начала глубокую модернизацию этой машины, в результате которой самолет станет в значительной степени боевым.

Здесь мы представляем начало проекта по его глубокой модернизации — мы значительным образом расширяем его боевые возможности. Он становится не просто учебно-боевым самолетом, а в значительной степени боевым самолетом. Его учебная функция также повышена: он способен обеспечить подготовку пилотов на самолеты четвертого и пятого поколений Юрий Слюсарь глава ОАК

По его словам, на Як-130 можно будет выполнять большое количество задач. Кроме того, его можно приспособить под заказчика и регион применения. "Мы кастомизировали эти увеличенные боевые возможности как раз под тех заказчиков здесь, на Ближнем Востоке, с учетом тех задач, которые им здесь предстоит решать", — уточнил глава ОАК. В частности, на статической экспозиции Як-130 была представлена номенклатура авиационных средств поражения: управляемые ракеты "воздух-воздух", блоки неуправляемых реактивных снарядов различных калибров, контейнеры радиоэлектронной борьбы, а также подвесной контейнер с двуствольной авиапушкой калибра 30 мм. Як-130 уже поставляется в Бангладеш, Мьянму и Лаос. Есть интерес и со стороны Малайзии.

Кроме этого, стало известно, что Россия получила первые заявки от инозаказчиков на экспортную версию истребителя-бомбардировщика Су-34, образец которого также демонстрировался на российской экспозиции. "Лекарство" от дронов Помимо новинок в отрасли самолето- и вертолетостроения холдинги Ростеха представили новейшие российские системы для борьбы с беспилотными летательными аппаратами (БЛА) и другими средствами воздушного нападения. Наряду с хорошо известными системами ПВО была продемонстрирована техника радиоэлектронной борьбы на различных носителях, включая высокомобильные комплексы "Сапсан-Бекас", "Рубеж-Автоматика", "Купол" и "Пищаль". Эти разработки могут успешно использоваться для защиты военных и промышленных объектов, гражданской инфраструктуры от дронов.

"Такие комплексы способны обнаруживать дроны различной размерности, идентифицировать их, перехватывать управление и эффективно выводить беспилотники из строя. Спрос на эту продукцию в мире чрезвычайно высок, в ближайшие пять лет он оценивается на уровне $2 млрд", — заявил глава Ростеха Сергей Чемезов. Низкая стоимость, доступность и простота в управлении делают БЛА одним из наиболее эффективных средств достижения целей.

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Эшелонированная зонально-объектовая система радиоэлектронного противодействия малоразмерным БЛА в зависимости от потребностей заказчика может включать в себя набор элементов, различающихся по радиусу действия, мобильности и характеристикам прикрываемых объектов или территорий. Зональное прикрытие территорий обеспечивает комплекс РЭБ "Репеллент". "Рособоронэкспортом" создана двухуровневая концепция борьбы с дронами, в состав которой входят как устройства радиоэлектронного противодействия БЛА, так и средства поражения", — сообщил ТАСС в ходе авиасалона генеральный директор компании Александр Михеев.

Ранее сообщалось, что Саудовская Аравия интересовалась приобретением российских систем РЭБ и комплексов ПВО "Тор" и "Панцирь" после атаки беспилотников на нефтяные объекты королевства в сентябре этого года. Под прикрытием "Панциря" "Рособоронэкспорт" представил на выставке истребитель пятого поколения Су-57Э в виде модели, модернизированные с учетом опыта боевого применения вертолеты Ми-28НЭ и Ми-171Ш, а также средства ПВО, включая модернизированную версию зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С1М". Пожалуй, к нему было приковано особое внимание не только потому, что он высокоэффективное средство для борьбы с дронами, но еще и потому, что эти комплексы обеспечивают безопасность авиасалона.

Описание Макет ЗРПК "Панцирь-С1М" © "Рособоронэкспорт"

"Да", — ответил помощник заместителя министра обороны ОАЭ Абдалла аль-Хашми на вопрос о том, используются ли ранее поставленные Эмиратам "Панцири" для охраны Dubai Airshow 2019. По его словам, вооруженные силы страны им довольны.

Это хорошая система. Для тех требований, под которые он сделан, и для дистанций, на которых работает, "Панцирь" достаточно хорош Абдалла аль-Хашми помощник заместителя министра обороны ОАЭ, генерал-майор

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Всего в период с 2009 по 2013 год в арабскую страну Россией поставлено 50 комплексов "Панцирь-С1" в экспортном исполнении (на шасси грузового автомобиля Man SX45) и 1000 ракет к ним. С ОАЭ обсуждается также модернизация этих комплексов. Директор по международному сотрудничеству и региональной политике Ростеха Виктор Кладов заявил ТАСС, что избрание именно "Панцирей" для обеспечения "безопасного неба для полетов на одном из ключевых авиашоу мира" является "еще одним подтверждением преимуществ наших систем ПВО и российских вооружений в целом". Стало известно, что Россия получила более 15 заявок на покупку комплексов "Панцирь", в том числе несколько — от стран Ближнего Востока.

' ТАСС/Ruptly/Reuters'