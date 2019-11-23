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Главнокомандующий ВМФ России обсудит в Японии перспективы военно-морского сотрудничества

Это первый подобный визит за последние 18 лет

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов посетит Японию с 23 по 26 ноября. Об этом сообщил журналистам в субботу представитель департамента информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ по Военно-морскому флоту капитан 1-го ранга Игорь Дыгало.

"По приглашению японской стороны в период с 23 по 26 ноября 2019 года состоится рабочий визит главнокомандующего Военно-морским флотом России адмирала Николая Евменова в Японию", - сказал он.

Отмечается, что в ходе визита планируется обсудить состояние и перспективы российско-японского военно-морского сотрудничества и провести ряд встреч с руководством оборонного ведомства и Морских сил самообороны (МССО) Японии. Адмирал Евменов также посетит штаб МССО Японии в Токио и военно-морскую базу в Йокосуке, где ознакомится с японским корабельным составом.

Это первый подобный визит за последние 18 лет. Договоренность о нем была достигнута в мае по итогам переговоров глав МИД и Минобороны России и Японии в формате "2+2" в Токио.

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