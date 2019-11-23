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В учениях "Кавказ-2020" примут участие военнослужащие из 17 стран

В новом периоде обучения одной из главных задач определили празднование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 ноября. /ТАСС/. Военнослужащие из семнадцати стран примут участие в стратегических командно-штабных учениях (СКШУ) "Кавказ-2020", говорится в сообщении пресс-службы Южного военного округа (ЮВО) в субботу.

"Командующий войсками ЮВО [Александр Дворников] определил главные задачи в новом периоде обучения: празднование 75-й годовщины Великой Победы в Великой Отечественной войне и СКШУ "Кавказ-2020", в котором также примут участие военнослужащие других военных округов и 17 иностранных государств", - говорится в сообщении.

Теги
РоссияРостовская область
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