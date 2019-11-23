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Ракетный крейсер Северного флота "Маршал Устинов" готовится к заходу в ЮАР

Моряки провели учения по передаче жидких грузов на ходу корабля в открытом море и тренировки личного состава досмотровых команд, которые задействуют в отдельных эпизодах международных военно-морских учений с кораблями Китая и ЮАР

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Отряд боевых кораблей и судов обеспечения Северного флота в главе с ракетным крейсером "Маршал Устинов" пересек 28-ю параллель в Южной Атлантике и готовится к заходу в порт Кейптаун в Южно-Африканской Республике. Об этом говорится в распространенном в среду сообщении пресс-службы Северного флота.

"Российские моряки готовятся к деловому заходу в порт Кейптаун Южно-Африканской Республики и проведению международного военно-морского учения, которое планируется по завершении визита. Сегодня на борту РКР "Маршал Устинов" состоялась тактическая летучка с командным составом отряда по навигационной безопасности при заходе в порт", - сообщили на флоте.

Кроме того, моряки провели учения по передаче жидких грузов на ходу корабля в открытом море и тренировки личного состава досмотровых команд, которые будут задействованы в отдельных эпизодах международных военно-морских учений с кораблями Китая и ЮАР.

Отряд боевых кораблей Северного флота во главе с ракетным крейсером "Маршал Устинов" вышел из Североморска 3 июля для участия в Главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге. После парада экипажи крейсера и судов обеспечения приняли участие в учении Военно-морского флота России "Океанский щит - 2019".

В течение двух месяцев отряд кораблей Северного флота действовал в Средиземном море, посетил Алжир, Египет, Турцию, Грецию и Кипр. В Атлантике российские моряки совершили деловые заходы в порты Прая в Кабо-Верде и Малабо в Экваториальной Гвинее. Всего с начала дальнего похода корабли и суда отряда преодолели около 25,5 тыс. морских миль.

Теги
ЮАРРоссия
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