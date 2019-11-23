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Минобороны подтвердило сход с орбиты спутника системы предупреждения о ракетном нападении

В оборонном ведомстве подчеркнули, что спутник "Космос-2422", запущенный в 2006 году с космодрома Плесецк, выработал свой ресурс
Здание Министерства обороны РФ Александр Щербак/ТАСС
Описание
Здание Министерства обороны РФ
© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Главный центр разведки космической обстановки (ГЦ РКО) Космических войск Воздушно-космических сил подтвердил, что российский спутник "Космос-2422" системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН) сошел с орбиты и сгорел в атмосфере. Об этом говорится в сообщении Минобороны России, распространенном в субботу.

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"Специалисты Главного центра разведки космической обстановки (ГЦ РКО) Космических войск Воздушно-космических сил подтвердили факт схождения с орбиты фрагментов космического аппарата "Космос-2422", - говорится в сообщении.

По данным Центра контроля космического пространства ГЦ РКО, "схождение с орбиты фрагментов космического объекта произошло в 01:15 мск 23 ноября 2019 года над акваторией Тихого океана". Обломки спутника сгорели при прохождении плотных слоев атмосферы, уточнили в военном ведомстве.

В Минобороны подчеркнули, что спутник "Космос-2422", запущенный в 2006 году с космодрома Плесецк, выработал свой ресурс. Аппарат разработан на базе платформы УС-КС "Око". Он мог отслеживать старты межконтинентальных баллистических ракет, соответствующая информация передавалась на Землю.

Ранее Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD, North American Aerospace Defense Command) сообщило, что спутник сошел с орбиты в ночь с пятницы на субботу. Последний раз аппарат был зафиксирован на высоте 80 км.

Сейчас Россия формирует новый космический эшелон системы предупреждения о ракетном нападении, состоящий из спутников "Тундра". Первый из них был запущен в 2015 году.

ГЦ РКО

Главный центр разведки космической обстановки выполняет информационное обеспечение решения задач парирования угроз, исходящих из космоса и в космосе, беспрепятственного развертывания и функционирования отечественных группировок космических аппаратов. Также он оценивает другие опасности, связанные с техногенным засорением космического пространства.

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