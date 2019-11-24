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Ракетный крейсер "Маршал Устинов" прибыл в Кейптаун

Российская группа ВМФ примет участие в первых в истории совместных военно-морских учениях ЮАР, России и Китая

КЕЙПТАУН, 24 ноября. /ТАСС/. Ракетный крейсер "Маршал Устинов" ВМФ России вошел в воскресенье в порт Кейптауна под торжественный салют южноафриканских ВМС. На центральную набережную этого стратегически важного города на пересечении Атлантического и Индийского океанов встречать российский боевой корабль вышли многочисленные жители и зарубежные туристы, а также международная пресса, среди которой находился и корреспондент ТАСС.

"Для нас прибытие в Кейптаун российского ракетного крейсера и кораблей сопровождения - большая честь", - заявил официальный представитель ВМС ЮАР капитан третьего ранга Глейлинг ван ден Берг.

Российская группа ВМФ в составе ракетного крейсера "Маршал Устинов", среднего морского танкера "Вязьма" и спасательного буксира СБ-406 примет участие в первых в истории совместных военно-морских учениях ЮАР, РФ и КНР. От ЮАР в них задействованы фрегат "Аматола" и корабль поддержки "Дракенсберг", от ВМС Китая - фрегат проекта 054А "Вэйфан" с управляемым ракетным оружием.

Учения начнутся в ближайший понедельник и завершатся 30 ноября. Будут отрабатываться как совместное планирование операций, так и практические действия на море в акватории мыса Доброй Надежды у самой крайней юго-западной точки Африки.

В минувшем октябре два стратегических ракетоносца Ту-160 впервые прибыли в Южно-Африканскую Республику. Российские военные провели в Претории семинар и серию встреч по широкому спектру вопросов, включая подготовку летного состава.

Теги
ЮАРРоссияКитай
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