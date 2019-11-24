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Новая техника ВС РФ

Комплекс "Кунгас" поступит в опытно-войсковую эксплуатацию в 2020 году

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Робототехнический комплекс "Кунгас", состоящий из пункта управления и четырех различных по массе боевых роботов, поступит в опытно-войсковую эксплуатацию в 2020 году. Об этом в понедельник в интервью газете "Красная Звезда" сообщил главнокомандующий Сухопутных войск генерал армии Олег Салюков.

"В этом году завершились государственные испытания опытного образца робототехнического комплекса (далее - РТК), разработанного в рамках опытно-конструкторской работы "КУНГАС" (комплекс состоит из пункта управления и 4 платформ различной категории по массе). В 2020 году будет проведена их опытно-войсковая эксплуатация", - сообщил Салюков.

Генерал также добавил, что в следующем году начнутся опытно-конструкторские работы (ОКР) по созданию робототехнических комплексов (РТК) тяжелого и среднего класса "Штурм" и "Соратник".

"Как вы видите, работа по созданию РТК военного назначения не стоит на месте, а продолжается. Их внедрение в войска и развитие теории боевого применения могут способствовать изменению порядка и способов применения общевойсковых формирований при ведении боевых действий", - подчеркнул главком.

Робототехнический комплекс "Кунгас" включает в себя носимый робот весом 12 кг, легкий робот весом 200 кг, возимый робот весом до 2 тонн, боевой робот "Нерехта" и роботизированную версию БТР-МДМ "Ракушка". Особенность данного комплекса в том, что все роботы, входящие в него, могут управляться из одного центра в рамках единой системы управления.

Поставки танков Т-90М

Серийное производство модернизированных танков Т-90М и БМП-2М с модулем "Бережок" начнутся в ближайшее время, сообщил Салюков.

"В ближайшее время планируется завершить государственные испытания современных модернизированных образцов бронетанкового вооружения и приступить к серийным поставкам нового танка Т-90М и модернизированной боевой машины пехоты (БМП-2М - прим. ТАСС) с боевым отделением "Бережок", - сказал Салюков.

Он напомнил, что особенностью нового боевого отделения "Бережок" является наличие в его составе противотанкового ракетного комплекса "Корнет" с боекомплектом из восьми ракет, из которых четыре сразу готовы к пуску, а в дополнение к 30-миллиметровой автоматической пушке установлен автоматический гранатомет.

Генерал добавил, что в 2019 году положительно завершились госиспытания последних двух модификаций бронеавтомобилей семейства "Тайфун-К" с колесной формулой 4×4 и 6×6, вооруженных боевым дистанционным модулем.

Испытания комплексов "Адъютант" и "Гибка-С"

Государственные испытания комплексов "Адъютант" и "Гибка-С", разрабатываемых в интересах сил войсковой противовоздушной обороны (ПВО), завершатся в ближайшее время, сообщил Салюков.

"В настоящее время завершаются государственные испытания образцов, разработанных в рамках опытно-конструкторской работы (ОКР) "Гибка-С" и "Адъютант", - рассказал он.

Генерал пояснил, что в рамках ОКР "Гибка-С" создаются машина разведки и управления командира взвода и боевая машина отделения переносных зенитно-ракетных комплексов (ПЗРК), которые призваны увеличить боевую эффективность подразделений противовоздушной обороны мотострелковых и танковых полков.

Что касается "Адъютанта", главком напомнил, что в рамках этой работы разрабатывается универсальный мишенно-тренировочный комплекс для подготовки подразделений ПВО путем создания сложной воздушной обстановки путем имитации широкого спектра современных средств воздушного нападения. Мишени различаются по типам, летно-техническим характеристикам, показателям заметности, а также по тактическим приемам их применения.

Разработка линейки комплексов "Набросок" и "Коалиция-СВ"

Разработки нового артиллерийского комплекса "Коалиция-СВ" и линейки высокомобильных артиллерийско-минометных орудий в рамках опытно-конструкторской работы "Набросок" находятся в завершающей стадии, сообщил Салюков.

"На завершающей стадии находится разработка нового межвидового артиллерийского комплекса "Коалиция-СВ" с инновационным режимом стрельбы "шквал огня", в ходе которого несколько снарядов, выпущенных из одного орудия под разными углами, одновременно достигают цели", - сказал Салюков.

Кроме того, по словам главкома, завершается разработка артиллерийских систем семейства "Набросок".

"В рамках опытно-конструкторской работы "Набросок" завершается разработка целой линейки образцов высокомобильного артиллерийско-минометного вооружения на различных типах шасси, в том числе для действий в Арктическом регионе, что обеспечит повышение мобильности и огневых возможностей артиллерии батальонного звена", - сообщил генерал армии.

Самоходная гаубица 2С35 "Коалиция-СВ" предназначена для уничтожения командных пунктов, узлов связи, артиллерийских и минометных батарей, бронированной техники, в том числе танков, противотанковых средств, средств ПВО и ПРО, а также живой силы потенциального противника. На "Коалиции-СВ" установлена пушка калибра 152 мм со скоростью стрельбы более 10 выстрелов в минуту, что выше скорости стрельбы других артиллерийских систем. Таких показателей удалось добиться благодаря конструкции механизмов заряжания пушки. Также в комплект вооружения "Коалиции" входит дистанционно-управляемая установка с пулеметом "Корд".

В рамках опытно-конструкторской работы "Набросок" созданы самоходные артиллерийские орудия (САО) "Флокс" и "Магнолия", а также миномет "Дрок". 120-миллиметровое САО "Флокс" смонтировано на колесном шасси "Урал", 120-миллиметровое САО "Магнолия" - на двухзвенном гусеничном шасси для применения в условиях слабых грунтов, а 82-миллиметровый самоходный миномет "Дрок" смонтирован на колесном шасси "КамАЗ".

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