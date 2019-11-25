Подлодка "Петропавловск-Камчатский" передана в состав Военно-морского флота

"Эта замечательная серия кораблей продолжается. Подводные лодки для Тихого океана уже претерпели некоторую модернизацию <...> Самые совершенные решения воплощены в этом корабле. Сегодняшний день - замечательный, потому что ВМФ получает еще одну боевую единицу и передает ее Тихоокеанскому флоту, который давно ждет обновления подводного флота", - сказал на церемонии передачи начальник Главного штаба - первый заместитель главнокомандующего ВМФ вице-адмирал Андрей Воложинский.

Всего для Тихоокеанского флота на "Адмиралтейских верфях" будет построено шесть подлодок проекта 636.3. Ранее серия из шести таких подлодок была построена для Черноморского флота. Как сообщали источники ТАСС в кораблестроительной отрасли, также рассматривается вопрос строительства субмарин этого типа для Балтийского флота.

Подлодки проекта 636.3 (по кодификации НАТО - Improved Kilo-II) имеют длину 74 м, их максимальное водоизмещение превышает 3900 т. Прочный корпус обеспечивает подлодке рабочую глубину погружения 240 м и предельную - 300 м. Дальность хода 636.3 составляет до 7500 миль. Основное вооружение подводных лодок - ракетный комплекс "Калибр-ПЛ" с одноименными крылатыми ракетами, которые запускаются через торпедные аппараты из подводного положения.