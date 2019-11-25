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Противолодочный и десантный корабли Севфлота отработают взаимодействие в Баренцевом море

Экипажи отработают совместное маневрирование, проведут учения по связи, борьбе за живучесть на ходу и оказанию помощи аварийному кораблю

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Большой противолодочный корабль (БПК) Северного флота "Вице-адмирал Кулаков" и большой десантный корабль (БДК) "Кондопога" вышли в Баренцево море для отработки совместных действий. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе флота.

"В течение нескольких дней экипажи кораблей будут совершенствовать военно-морскую выучку, отработают совместное маневрирование, проведут учения по связи, борьбе за живучесть на ходу и оказанию помощи аварийному кораблю", - отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы, перед экипажем БПК "Вице-адмирал Кулаков" также поставлена задача отработать организацию приема вертолета Ка-27 на ходу корабля. Ранее моряки-противолодочники провели совместные учения по посадке вертолета на палубу во время стоянки на якоре в Кольском заливе.

После завершения совместных мероприятий в море БПК "Вице-адмирал Кулаков" и БДК "Кондопога" вернутся в базу.

"Вице-адмирал Кулаков" и "Кондопога" входят в состав арктической группировки Северного флота, созданной на базе Кольской флотилии разнородных сил. В этом году они принимали участие в восьмом арктическом походе, который в августе - сентябре прошел под флагом командующего Кольской флотилией вице-адмирала Олега Голубева.

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