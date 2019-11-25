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Путин в ближайшее время планирует провести серию совещаний по ОПК

Президент проводит совещания по проблематике развития оборонно-промышленного комплекса страны, как правило, дважды в год

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в ближайшее время проведет традиционную серию совещаний по вопросам развития оборонно-промышленного комплекса и военного строительства. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Планируется", - сказал он, отвечая на вопрос, собирается ли президент в ближайшее время по сложившейся традиции встретиться с руководством Минобороны и ведущих оборонных предприятий.

Путин регулярно, как правило, дважды в год проводит серию совещаний по проблематике развития оборонно-промышленного комплекса страны. В мае этого года глава государства изменил формат таких мероприятий: перед совещаниями в Сочи он стал посещать предприятия отрасли. По словам Путина, это позволяет глубже погрузиться в вопросы оснащения армии и флота по отдельным направлениям, подготовки личного состава и необходимой инфраструктуры, чтобы новая техника не простаивала в поле, а была использована максимально эффективно.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
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