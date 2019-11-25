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Ракета "Союз-2.1в" успешно вывела на орбиту военный спутник

Спутник принят на управление ВКС России
Описание
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Ракета-носитель легкого класса "Союз-2.1в" успешно вывела на расчетную орбиту космический аппарат в интересах Минобороны России, сообщили журналистам в военном ведомстве.

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"Союз-2.1в" в установленное время успешно вывел на расчетную орбиту космический аппарат в интересах Минобороны России", - сказали в министерстве.

В военном ведомстве отметили, что старт "Союза-2.1в" и выведение космического аппарата на орбиту прошли в штатном режиме.

Космический аппарат, запущенный с космодрома Плесецк, в расчетное время выведен на целевую орбиту и принят на управление наземными средствами Воздушно-космических сил, сообщили журналистам в военном ведомстве.

"Космический аппарат, созданный на базе унифицированной многофункциональной космической платформы, выведен на целевую орбиту, с которой может осуществляться мониторинг состояния отечественных спутников. Оптическая аппаратура космического аппарата также позволяет производить съемку поверхности Земли", - заявили в Минобороны.

В военном ведомстве отметили, что с космическим аппаратом установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь. Бортовые системы космического аппарата функционируют в штатном режиме.

"Союз-2.1в" с военным спутником на борту стартовал 25 ноября в 20:52 мск с государственного испытательного космодрома Плесецк в Архангельской области.

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