{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Новая техника ВС РФ
Обновлено 

Россия показала США ракетный комплекс "Авангард"

Комплекс встанет на боевое дежурство в декабре 2019 года
Гиперзвуковой ракетный комплекс "Авангард" Снимок с видео/Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
Описание
Гиперзвуковой ракетный комплекс "Авангард"
© Снимок с видео/Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Российские военные продемонстрировали специалистам США ракетный комплекс "Авангард" с гиперзвуковым планирующим крылатым блоком. Об этом сообщили во вторник в российском военном ведомстве.

"В рамках реализации Договора между РФ и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений в период с 24 по 26 ноября 2019 года на территории РФ американской инспекционной группе проведен показ ракетного комплекса "Авангард" с гиперзвуковым планирующим крылатым блоком", - говорится в сообщении.

Как уточнили в Минобороны РФ, Россия провела показ новейшего вооружения в целях поддержания жизнеспособности и эффективности Договора о СНВ.

"Авангард" будет поставлен на боевое дежурство в декабре, добавили в оборонном ведомстве.

"Постановка данного ракетного комплекса на боевое дежурство предусматривается в декабре 2019 года", - говорится в сообщении.

Ранее источник в оборонно-промышленном комплексе сообщал ТАСС, что первые две межконтинентальные баллистические ракеты УР-100Н УТТХ, оснащенные ядерным планирующим блоком "Авангард", встанут на опытно-боевое дежурство в конце ноября - начале декабря в Домбаровской дивизии РВСН.

Как сообщал ТАСС в октябре прошлого года другой источник в "оборонке", на боевое дежурство в ВС РФ должны поступить два полка "Авангардов" по шесть ракет в шахтных установках в каждом.

В декабре 2018 года командующий РВСН Сергей Каракаев отмечал, что первые комплексы "Авангард" заступят на боевое дежурство в 2019 году в Домбаровском соединении в Оренбургской области.

О комплексе "Авангард"

"Авангард" - комплекс стратегического назначения с межконтинентальной баллистической ракетой, оснащенной планирующим крылатым боевым блоком. По данным открытых источников, боевой блок разработан "НПО машиностроения" (Реутов, Московская область) и испытывался с 2004 года. Он способен лететь в плотных слоях атмосферы на скорости более 20 скоростей звука, маневрируя по курсу и высоте и преодолевая противоракетную оборону.

Впервые об этом оружии рассказал 1 марта 2018 года президент РФ Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию. На коллегии Минобороны РФ в конце 2018 года президент РФ отметил факт начала серийного производства ракетного комплекса "Авангард". Путин тогда подчеркнул, что "Авангард", наряду с ракетами "Сармат", комплексами "Кинжал" и "Пересвет", кратно увеличивает потенциал армии и флота, тем самым "надежно и безусловно обеспечивая безопасность России на ближайшие десятилетия".

Теги
Путин, Владимир ВладимировичСШАРоссияНовая техника ВС РФОренбургская область
Реклама на ТАСС
Кризис в Сирии
Минобороны предупредило о подготовке боевиками и "Белыми касками" провокации в Сирии
Провокации с инсценировкой могут пройти в идлибской зоне деэскалации, заявили в ведомстве
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС