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В Ростехе сменится директор кластера вооружений

Как сообщили в пресс-службе госкорпорации, Сергей Абрамов после Нового года перейдет на новую должность

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Директор индустриального кластера обычных вооружений Ростеха Сергей Абрамов после Нового года перейдет на новую должность. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе госкорпорации.

"В настоящий момент Сергей Борисович в отпуске, после Нового года состоится переход на новую должность", - сообщили в Ростехе.

В пресс-службе не уточнили, чем займется Абрамов на новой должности и кто будет назначен на занимаемую им сейчас пост.

Абрамов работает на должности индустриального директора кластера "Вооружение" с 2015 года. Ранее он работал в Счетной палате, в период с 2001 по 2003 год был министром финансов Чечни, а с 2004 по 2006 год занимал должность председателя правительства Чечни.

В кластер Ростеха "Вооружение" входят такие предприятия как холдинг "Высокоточные комплексы", концерн "Техмаш" и концерн "Калашников". Предприятия кластера разрабатывают и производят широкий спектр высокоточных артиллерийских боеприпасов и выстрелов различного назначения, управляемых артиллерийских снарядов, реактивных систем залпового огня, неуправляемых авиационных, малокалиберных боеприпасов, авиабомб, автоматическое и снайперское оружие и другое.

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