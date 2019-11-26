Герасимов и глава Военного комитета НАТО обсудили отношения России и альянса

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов и председатель Военного комитета НАТО главный маршал авиации Стюарт Пич обсудили на встрече в Баку (Азербайджан) меры по предотвращению инцидентов на линии соприкосновения Россия - НАТО, включая перспективу возобновления диалога военных экспертов. Об этом сообщили во вторник в Минобороны РФ.

"Военачальники обменялись мнениями о ситуации в сфере европейской безопасности, возможных мерах по предотвращению инцидентов на линии соприкосновения Россия - НАТО, включая перспективу возобновления диалога военных экспертов, а также обсудили обстановку в кризисных регионах", - сообщили в Минобороны.

Это первая встреча Герасимова с Пичем, который приступил к обязанностям председателя Военного комитета НАТО в июне. До этого они проводили только телефонные переговоры.