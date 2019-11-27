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Кризис в Сирии

Российская авиация расширяет территорию патрулирования в Сирии

Военные летчики рассказали, что в их задачи входит не только поддержка отрядов военной полиции у сирийско-турецкой границы, но и обеспечение безопасности пунктов распределения гуманитарной помощи в провинциях Хасеке и Алеппо

АЛЕППО /Сирия/, 27 ноября. /ТАСС/. Российские военные летчики расширяют зону полетов над Сирией и начинают патрулировать все новые районы северных и северо-восточных провинций страны. Экипажи вертолетов рассказали журналистам, что в их задачи входит не только поддержка отрядов военной полиции у сирийско-турецкой границы, но и обеспечение безопасности пунктов распределения гуманитарной помощи в провинциях Хасеке и Алеппо.

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По словам командира вертолета Ми-35 Алексея Трефилова, в настоящее время полеты российской авиации в основном выполняются на север Сирии. "Полеты выполняем на предельно малых высотах, с огибанием местности, и готовы в любое время дня и ночи выполнить поставленную боевую задачу. Обращаем внимание на то, чтобы не было никаких больших скоплений людей и транспорта", - сказал он.

На определенных участках летчикам приходится вести машины на высоте 30-50 м над землей из соображений безопасности.

В свою очередь летчик-штурман вертолета Ми-8 Артем Соловьев отметил, что ежедневно два-три таких вертолета облетают заданные территории на скорости 200 км/ч на предельно малой высоте. По продолжительности патрулирование занимает около двух часов. Российский воздушный патруль проходит над районами на реке Евфрат, где находятся крупнейшие в Сирии гидроэлектростанции: "Табка" (провинция Ракка) и "Тишрин" (провинция Алеппо).

22 октября президенты РФ и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган на встрече в Сочи приняли меморандум о совместных действиях по урегулированию ситуации на северо-востоке Сирии. Согласно документу, российская военная полиция и сирийские пограничники с полудня 23 октября были введены в районы, граничащие с создаваемой Турцией 30-километровой зоной безопасности. 1 ноября российские и турецкие военные провели первое совместное патрулирование к востоку от реки Евфрат.

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СирияКризис в Сирии
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