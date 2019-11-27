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Кабмин предложил установить постоянный оклад в 2 тыс. рублей в месяц для солдат-срочников

В правительстве отмечают, что унификация денежного довольствия военнослужащих по призыву позволит уйти от понятий "типовые" и "нетиповые" воинские должности

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект об установлении постоянного оклада в размере 2 тыс. рублей в месяц для военнослужащих Вооруженных сил РФ, проходящих срочную службу. Текст инициативы в среду размещен в электронной базе нижней палаты.

Минобороны в период с 2012 по 2018 годы проводило эксперимент по унификации денежного довольствия солдат-срочников. Им выплачивалось денежное довольствие в размере 2 тыс. рублей в месяц, а также ежемесячные надбавки. Выплаты учитывали оклад по воинской должности, квалификацию, особые условия службы, работу со сведениями, составляющими государственную тайну.

"В связи с окончанием срока проведения эксперимента (31 декабря 2018 года) и в целях сохранения достигнутого уровня денежного довольствия военнослужащих по призыву, действие законопроекта предусматривается распространить в отношении военнослужащих по призыву в Вооруженных силах РФ с 1 января 2019 года, а в отношении военнослужащих по призыву в других федеральных органах исполнительной власти (федеральных государственных органах) - с 1 января 2020 года", - говорится в пояснительной записке к документу.

Законопроектом предусмотрена ежегодная индексация окладов денежного содержания военнослужащих с учетом уровня инфляции. Таким образом, в случае принятия документа размер оклада по воинской должности солдата-срочника с 1 октября текущего года составит уже 2 086 рублей.

Установление указанного размера окладов "не повлечет социальной напряженности и не приведет к уменьшению размера единовременного пособия при увольнении", отмечают в кабмине. "Унификация денежного довольствия военнослужащих по призыву, предусматриваемая законопроектом, позволит уйти от понятий "типовые" и "нетиповые" воинские должности", - подчеркивают в правительстве. Как указывается в сопроводительных документах, законопроект был разработан Минобороны и согласован с федеральными органами исполнительной власти, в которых предусмотрена военная служба по призыву.

Надбавки и пособие при увольнении

Помимо окладов по воинским должностям в размере 2 тыс. рублей в месяц, инициатива предусматривает ряд дополнительных выплат. Ежемесячная надбавка за выполнение задач, непосредственно связанных с риском для жизни и здоровья в мирное время, составит до 1 тыс. рублей, за командование (руководство) воинским подразделением - до 800 рублей, за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, - от 200 до 500 рублей.

Законопроектом также предусматривается установление единовременного пособия при увольнении с военной службы в размере одного оклада.

Как следует из финансово-экономического обоснования, реализация инициативы не потребует дополнительных бюджетных затрат.

В новость были внесены изменения (19:55 мск) - добавлены подробности.

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