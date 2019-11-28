Новейшая РЛС "Резонанс-Н" на Новой Земле готова к началу боевого дежурства

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Третий в российской Арктике радар "Резонанс-Н", способный обнаруживать гиперзвуковые аппараты летящие на скорости 20 Махов и самолеты-невидимки, подготовлен к боевому дежурству на Новой Земле. Об этом сообщил ТАСС гендиректор Научно-исследовательского центра "Резонанс" Иван Назаренко.

"Третья в Арктике РЛС (радиолокационная станция - прим. ТАСС) "Резонанс-Н" развернута на Новой Земле. Она включена, настроена, прошла все испытания, принята военными и готова к заступлению на боевое дежурство в составе Северного флота", - сказал Назаренко. Он добавил, что "конкретная дата постановки радара на боевое дежурство будет определена Министерством обороны".

Ранее сообщалось, что эта станция заступит на боевое дежурство в ноябре.

Назаренко напомнил, что к настоящему времени российские военные получили четыре локатора "Резонанс-Н", пятый находится в стадии завершения изготовления. Две станции уже стоят на боевом дежурстве.

По словам гендиректора, задача всех РЛС - прикрытие северного направления в Арктике. Диапазон радара "позволяет обнаруживать летательные аппараты, выполненные по стелс-технологиям, гиперзвуковые цели, летящие со скоростью до 20 махов", добавил Назаренко.

По данным НИИ "Резонанс", РЛС способна обнаруживать и выдавать целеуказания по аэродинамическим воздушным целям, в том числе малозаметным, на дальности 600 км, по баллистическим целям - до 1200 км, по высоте - до 100 км.