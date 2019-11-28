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Военные построят "Партизанскую деревню" в парке "Патриот" в Улан-Удэ в 2020 году

На этой неделе ход реализации проекта проверил командующий войсками ВВО генерал-лейтенант Геннадий Жидко

УЛАН-УДЭ, 28 ноября. /ТАСС/. Патриотический комплекс "Партизанская деревня" появится в парке на Комсомольском острове в Улан-Удэ в 2020 году. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Восточного военного округа (ВВО).

В мае 2019 года военные начали обустройство военно-патриотического центра "Патриот" в парке "Юбилейный" в Октябрьском районе Улан-Удэ, считающемся спальным. После возмущений местных жителей работы были приостановлены. Администрация города провела голосование, по результатам которого был выбран остров Комсомольский в Советском районе.

"Комплекс исторической реконструкции "Партизанская деревня" планируется открыть в Улан-Удэ в 2020 году в парке "Патриот" на острове Комсомольский. Для реализации проекта выделен земельный участок площадью 32 гектара", - сообщили в пресс-службе.

По данным округа, работы уже начались, на этой неделе ход реализации проекта проверил командующий войсками ВВО генерал-лейтенант Геннадий Жидко.

В парке будет установлена военная техника, организованы площадки показа вооружения и экипировки военнослужащих, места для показательных выступлений. Также там можно будет увидеть атрибуты партизанского отряда, блиндажи, медицинскую землянку, армейскую мини-пекарню.

"Патриот" в Улан-Удэ

Строительство "Партизанской деревни" станет первым этапом обустройства парка "Патриот", до 2022 года в нем также появятся спортивные объекты, площадки для активного отдыха горожан, отметили в мэрии города.

В ВВО добавили, что генерал-лейтенант Жидко в Улан-Удэ также проверил готовность к новому учебному году общевойскового объединения округа, дислоцированного в Бурятии, и работу военных инженеров по реставрации Т-34: раритетная боевая машина возглавит механизированную колонну на военном параде в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне.

Теги
РоссияБурятияДальний Восток
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