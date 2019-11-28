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Минобороны признало успешным эксперимент по доподготовке офицеров

Отличившимся в программе офицерам досрочно присвоили воинские звания и вручили награды за успехи в службе

НОВОРОССИЙСК /Краснодарский край/, 28 ноября. /ТАСС/. Минобороны РФ намерено применить признанный успешным опыт эксперимента по доподготовке офицеров Вооруженных сил при формировании программ военных училищ, сообщил замглавы военного ведомства Юнус-Бек Евкуров.

Руководство Минобороны в четверг наградило финалистов экспериментальной программы доподготовки офицеров ВС РФ. Отличившимся офицерам были досрочно присвоены воинские звания и вручены награды за успехи в службе.

"Это единственный эксперимент такого масштаба, который был проведен в современной российской армии. <...> Мы считаем, что эксперимент успешный, и, конечно, он будет иметь продолжение. Министр обороны поставил в этом плане задачу. Мы будем некоторые направления подготовки в военных училищах курсантов, будущих офицеров менять с учетом результатов эксперимента", - сказал Евкуров.

Решение о разработке и внедрении экспериментальной программы доподготовки офицеров ВС РФ на основе передового опыта ведения боевых действий было принято Минобороны в 2018 году. Программа была призвана развить у офицеров нестандартное мышление для реализации необычных задач, ее участниками стали как молодые командиры, только начинающие службу, так и уже имеющие опыт руководства подразделениями.

По данным Минобороны, за время прохождения этапов программы офицеры выполнили семь специальных учебно-боевых задач в сложной тактической обстановке на суше, воде и в воздухе. Миссии были разработаны на основе опыта, полученного российскими военными в Афганистане, на Кавказе и в Сирии.

Из 4,5 тыс. участников эксперимента было сформировано сводное подразделение специального назначения численностью 30 человек. Лучшие офицеры, отобранные из подразделений разных видов и родов войск, получили навыки десантирования с вертолетов, преодоления сложных участков на горном рельефе, переправы через водные преграды разными способами, организации засад, стрельбы из разных видов оружия, оборудования временных пунктов базирования и использования беспилотников, прошли инженерную и водолазную подготовку. Обучение проводилось на полигонах всех военных округов и флотов России.

Теги
Евкуров, Юнус-Бек БаматгиреевичАфганистанСирия
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