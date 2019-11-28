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Новая техника ВС РФ
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С полигона Капустин Яр произвели запуск ракеты "Тополь"

В Минобороны заявили, что учебная боевая часть ракеты с заданной точностью поразила условную цель на полигоне Сары-Шаган в Казахстане

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) выполнили с полигона Капустин Яр пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) "Тополь". Учебная боевая часть МБР поразила цель на полигоне в Казахстане, сообщили в четверг в Минобороны РФ.

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"28 ноября 2019 года с государственного центрального межвидового полигона Капустин Яр в Астраханской области боевым расчетом Ракетных войск стратегического назначения проведен пуск межконтинентальной баллистической ракеты подвижного грунтового ракетного комплекса "Тополь", - отметили в ведомстве.

По данным министерства, "учебная боевая часть ракеты с заданной точностью поразила условную цель на полигоне Сары-Шаган (Республика Казахстан)". Задачи пуска, отметили в Минобороны, выполнены в полном объеме.

Разработанная в Московском институте теплотехники МБР "Тополь-М" имеет максимальную дальность стрельбы более 11 тыс. км. Ракета оснащается боевой частью мощностью до 1 Мт. В РВСН стоят на вооружении МБР "Тополь-М" как в шахтном варианте, так и на колесном шасси в варианте подвижного грунтового ракетного комплекса.

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