В РВСН заявили, что ракеты РФ "Ярс" невозможно перехватить существующими средствами ПРО

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Российские межконтинентальные баллистические ракеты 5-го поколения "Ярс" не могут быть перехвачены существующими средствами противоракетной обороны (ПРО). Об этом заявил в интервью газете Вооруженных сил РФ "Красная звезда" командующий Ракетными войсками стратегического назначения Сергей Каракаев.

"В ракете удалось воплотить последние достижения науки и техники. Достаточно сказать, что в ней реализуются новые технические решения, позволяющие не просто существенно затруднить, а фактически сделать невозможным ее перехват любыми средствами противоракетной обороны", - отметил генерал. Он добавил, что также практически неуязвимы для ПРО боевые блоки "Ярса".

Каракаев сообщил, что "Ярс" в варианте подвижного грунтового ракетного комплекса превосходит мобильный комплекс "Тополь" по ходовым качествам. "Конструктивные особенности "Ярса" позволяют проводить пуски даже с таких площадок, на которых "Тополь" мог нести дежурство только после их специального инженерного дооборудования", - отметил командующий. За счет этого, пояснил Каракаев, можно использовать более обширные территории для боевого патрулирования и проводить пуск с любой точки маршрута.

Он добавил, что у ПГРК "Ярс" улучшены характеристики средств связи, также повышена скрытность комплекса за счет новых средств маскировки и имитации. В комплексе "Ярс" используются материалы и комплектующие только отечественного производства, уточнил генерал.

Поступление боевых установок

Как сообщил Каракаев, РВСН получили более 150 пусковых установок ракетного комплекса "Ярс" к настоящему моменту.

"Предприятиями промышленности выдерживаются темпы поставки в войска элементов ракетного комплекса "Ярс" в стационарном шахтном и подвижном грунтовом вариантах базирования. К настоящему времени войска получили более 150 пусковых установок нового комплекса и приступили к его эксплуатации", - отметил Каракаев.

Говоря конкретно о подвижных грунтовых комплексах, генерал отметил, что сейчас в боевом составе РВСН находится около 200 таких пусковых установок, среди которых есть как "Тополи", так и "Ярсы".

Он добавил, что общее количество комплексов при перевооружении не увеличивается, так как "Ярсы" ставятся на замену вырабатывающим гарантийный ресурс "Тополям". Каракаев уточнил, что из боевого состава РВСН выводятся последние ракетные комплексы советского производства.

О комплексе "Ярс"

PC-24 "Ярс" - российский стратегический ракетный комплекс с твердотопливной межконтинентальной баллистической ракетой мобильного и шахтного базирования с разделяющейся головной частью. Разработан Московским институтом теплотехники под руководством академика РАН Юрия Соломонова. Является модификацией "Тополь-М". Комплекс поступает в войска с 2009 года. По данным РВСН, сейчас на боевом дежурстве находится более 150 пусковых установок "Ярса" как в шахтном, так и в мобильном варианте.

Разработан модернизированный вариант комплекса "Ярс-С". В настоящее время на него перевооружают 35-ю ракетную дивизию. В сентябре этого года 479-й ракетный полк из состава дивизии, вооруженный "Ярсами-С", заступил на опытное боевое дежурство. До 2021 года еще три полка РВСН перевооружат на модернизированный комплекс.