ТАСС в спецпроекте рассказал о новом самолете Ту-160М

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. ТАСС выпустил специальный проект "Белый лебедь". Полет в будущее", в котором рассказывается про стратегический ракетоносец-бомбардировщик Ту-160, его историю и технические характеристики. Также в материале говорится о некоторых деталях его глубокой модернизации до облика Ту-160М, первый экземпляр которого был передан на испытания 28 ноября.

В первой главе демонстрируются боевые возможности самолета и его конструктивные особенности. "Крыло Ту-160 имеет возможность изменять стреловидность от 20 до 65 градусов. Это довольно сложная конструкция, которая позволяет оптимизировать скорость и дальность полета при существенной экономии топлива", - отметил в спецпроекте ТАСС заместитель генерального директора ПАО "Туполев" по проектированию, научно-исследовательским и опытно-конструкторским работам Валерий Солозобов.

Кроме этого, в разделе приводятся летно-технические характеристики самолета и состав его вооружения со схематичным изображением ракет и авиабомб. Здесь же представлена специально созданная для проекта 3D-модель, позволяющая рассмотреть Ту-160 с разных точек.

Отдельный раздел посвящен истории "Белого лебедя" - в нем говорится о начале разработки "многорежимного стратегического межконтинентального ударного авиационного комплекса". В спецпроекте указывается, что выполнение программы Ту-160 потребовало от отечественного авиапрома решения комплекса проблем. Также в этом разделе сравниваются характеристики российского самолета с американским аналогом - B-1В Lancer, который с 1985 года состоит на вооружении Военно-воздушных сил США.

Обе машины имеют интегральную компоновку, крыло изменяемой стреловидности и силовую установку из четырех двигателей. В спецпроекте делается вывод, что, несмотря на некоторые сходства в характеристиках, Ту-160 и В-1В - два совершенно разных боевых авиационных комплекса, но по мощи и своим боевым возможностям наш самолет превосходит современные аналоги.

О самолете

Ту-160 (по кодификации НАТО - Blackjack) - самый крупный в истории военной авиации сверхзвуковой самолет. Самый тяжелый боевой самолет в мире - имеет наибольшую среди бомбардировщиков максимальную взлетную массу. Является одним из элементов авиационной составляющей ядерной триады России. За особую грацию получил у летчиков неофициальное название "Белый лебедь". Ту-160 установил 44 мировых рекордов по скорости и высоте.

Разработан в опытном конструкторском бюро А.Н. Туполева в 1970-х годах. Первый полет совершил в 1981 году. Производство ведется на Казанском авиационном заводе имени С.П. Горбунова.