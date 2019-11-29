ТАСС представляет спецпроект "Белый лебедь". Полет в будущее" о стратегическом ракетоносце-бомбардировщике Ту-160.

Это самый крупный в истории военной авиации сверхзвуковой самолет и самый тяжелый боевой самолет в мире. Он имеет наибольшую среди бомбардировщиков максимальную взлетную массу. Ту-160 – один из элементов авиационной составляющей ядерной триады России. За особую грацию получил у летчиков неофициальное название "Белый лебедь". Созданный в 1970-х годах, Ту-160 установил более 40 мировых рекордов по скорости и высоте.

"Уникальная машина, опередившая время на несколько десятилетий и до сих пор не использовавшая в полной мере заложенные в нее конструктивные возможности. Лучшего самолета в сверхзвуковом классе никто еще не придумал", – так отзывался о самолете министр обороны РФ Сергей Шойгу.

В этом году Казанский авиазавод собрал новую версию бомбардировщика – Ту-160М. 28 ноября эта глубоко модернизированная модель была передана на испытания. Ту-160М должен существенно увеличить общую эффективность военного авиационного комплекса.

Спецпроект содержит четыре раздела, в которых рассказывается о летно-технических характеристиках и особенностях самолета:

Боевые возможности

История стальной птицы

В новом облике

От Ту-160 к ПАК ДА

В проекте впервые говорится о некоторых деталях модернизации самолета до облика Ту-160М.

Еще больше узнать про уникальный самолет можно по ссылке.