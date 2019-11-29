Свыше 5500 иностранцев проходят обучение в российских военных вузах

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Более 5500 военных из 43 зарубежных стран проходят подготовку в вузах Вооруженных сил РФ, в том числе свыше 1300 по линии Сухопутных войск. Об этом сообщил в пятницу на брифинге для военных атташе иностранных государств главком Сухопутных войск генерал армии Олег Салюков.

"Сейчас в военных вузах министерства обороны обучаются свыше 5500 военнослужащих из 43 государств. В вузах Сухопутных войск обучается более 1300 иностранных военнослужащих свыше чем по 60 специальностям", - сказал он.

Салюков отметил, что наиболее перспективным для зарубежных специалистов является Казанское высшее танковое командное училище, в котором с 2020 года начнут готовить операторов танков всех типов, когда-либо поставленных на экспорт.

"Училище обеспечивает подготовку офицеров-специалистов по управлению танковыми подразделениями на все типы танков, принятых на вооружение в РФ и поставляемых на экспорт, в том числе ранних моделей (Т-55, Т-62, Т-64, Т-72, Т-80, Т-90). Приступить к подготовке иностранных военных специалистов училище будет готово с 2020 года", - отметил генерал.