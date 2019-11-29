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Путин со 2 декабря начнет серию совещаний по развитию Военно-морского флота

Президент регулярно, как правило дважды в год, проводит серию совещаний по проблематике развития оборонно-промышленного комплекса России

НАЛЬЧИК, 29 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в понедельник, 2 декабря, начнет серию совещаний, посвященных проблематике развития Военно-морского флота. Как сообщил ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, эти совещания традиционно пройдут в Сочи.

"Да, президент планирует провести серию таких совещаний", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Путин регулярно, как правило дважды в год, проводит серию совещаний по проблематике развития оборонно-промышленного комплекса страны. В мае 2019 года глава государства изменил формат таких мероприятий: перед совещаниями в Сочи он стал посещать предприятия отрасли.

По словам Путина, это позволяет глубже погрузиться в вопросы оснащения армии и флота по отдельным направлениям, подготовки личного состава и необходимой инфраструктуры, чтобы новая техника не простаивала в поле, а была использована максимально эффективно.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
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