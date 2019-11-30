Двенадцатый российско-турецкий патруль начал работу на северо-востоке Сирии

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Российская военная полиция и Вооруженные силы Турции приступили к двенадцатому совместному патрулю в приграничном районе на северо-востоке Сирии. Об этом говорится в заявлении Министерства обороны РФ, распространенном в субботу.

"С 10:00 30 ноября 2019 года двенадцатый совместный патруль российской военной полиции и вооруженных сил Турции приступил к работе в приграничном районе, находящемся в нескольких десятках километрах к северу от населенного пункта Камышлы", - указали в российском военном ведомстве.

Как отметили в Минобороны, совместное патрулирование проходит по новому маршруту в западном направлении вдоль сирийско-турецкой границы. На маршруте патруль инспектирует обстановку в сирийских населенных пунктах.

В составе патруля - около 50 военнослужащих двух стран и восемь единиц военной техники, в том числе бронированные автомобили "Тигр" и БТР-80 российской военной полиции и бронеавтомобили Kirpi вооруженных сил Турции.

Совместное патрулирование проходит в соответствии с подписанным 22 октября 2019 года в Сочи меморандумом между Россией и Турцией.

Российские военные полицейские во взаимодействии с сирийской и турецкой пограничными службами в ходе патрулирования сирийско-турецкой границы оказывают помощь в обеспечении безопасности населения и поддержании правопорядка, а также контролируют соблюдение пунктов меморандума о выводе подразделений курдских отрядов самообороны и их вооружения на глубину 30 км от границы.