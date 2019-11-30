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Кризис в Сирии

Военные РФ и Турции провели патруль в Сирии по новому маршруту при поддержке беспилотника

Совместный патруль преодолел маршрут протяженностью более 50 км

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Военнослужащие российской военной полиции и Вооруженных сил Турции провели двенадцатое совместное патрулирование приграничного района на северо-востоке Сирии. Об этом говорится в распространенном в субботу сообщении Минобороны РФ.

"Совместный патруль, стартовавший от пункта перехода населенного пункта Дейрун-Ага, преодолел маршрут протяженностью более 50 км за время около двух часов, и завершил свою работу, вернувшись в исходный пункт ", - говорится в сообщении.

С воздуха патрулирование района вели экипажи вертолетов армейской авиации ВКС России. Как отметили в Минобороны, совместное патрулирование проходило по новому маршруту. Патруль инспектировал обстановку в населенных пунктах.

В составе патруля было восемь единиц военной техники - бронированные автомобили "Тигр" и БТР-80 российской военной полиции и бронеавтомобили Kirpi Вооруженных сил Турции, а также около 50 военнослужащих обоих государств. Движение патруля в режиме реального времени обеспечивал российский беспилотник "Орлан-10".

Совместное патрулирование проходит в соответствии с подписанным 22 октября 2019 года в Сочи меморандумом между РФ и Турцией.

Российские военные полицейские во взаимодействии с сирийской и турецкой пограничными службами в ходе патрулирования сирийско-турецкой границы оказывают помощь в обеспечении безопасности населения и поддержании правопорядка, а также контролируют соблюдение пунктов меморандума о выводе подразделений курдских отрядов самообороны и их вооружения на 30 км вглубь границы.

Теги
СирияТурцияРоссияКризис в Сирии
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