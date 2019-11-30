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Источники: испытания гиперзвуковой ракеты "Кинжал" впервые проведены в Арктике

Пуск ракеты был выполнен по наземной цели, находившейся на полигоне Пембой
Сверхзвуковой истребитель-перехватчик МиГ-31К с гиперзвуковой ракетой "Кинжал" Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС, архив
Описание
Сверхзвуковой истребитель-перехватчик МиГ-31К с гиперзвуковой ракетой "Кинжал"
© Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС, архив

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Истребитель МиГ-31К в середине ноября впервые выстрелил гиперзвуковой ракетой "Кинжал" в российской Арктике по полигону Пембой (расположен к северо-востоку от Воркуты). Об этом ТАСС сообщили два источника в оборонно-промышленном комплексе.

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"Испытания прошли в середине ноября. Пуск ракеты был выполнен по наземной цели, находившейся на полигоне Пембой, с самолета-носителя МиГ-31К, взлетевшего с аэродрома Оленегорск", - сказал один из собеседников агентства.

Другой источник подтвердил факт проведения испытаний "Кинжала", отметив, что "скорость ракеты достигла 10 Махов".

В Воздушно-космических силах России не стали комментировать по телефону предоставленную источниками информацию, ТАСС направил запрос в пресс-службу Минобороны.

"Кинжал" - новейший российский авиакомплекс, в состав которого входит самолет-носитель МиГ-31К и гиперзвуковая ракета. По данным СМИ, ракета "Кинжала" является авиационным вариантом ракеты оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер". В настоящее время на опытно-боевом дежурстве стоит одна эскадрилья МиГ-31К с гиперзвуковыми ракетами в Южном военном округе.

Впервые о комплексе "Кинжал" сообщил президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию в марте 2018 года. Тогда были показаны видеоматериалы испытания гиперзвуковых ракет из его состава.

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