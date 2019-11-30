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Способная засечь массовый пуск крылатых ракет РЛС "Контейнер" заступает на дежурство

Новейшая станция находилась на опытно-боевом дежурстве с 1 декабря 2018 года

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Первая загоризонтная радиолокационная станция (РЛС) типа "Контейнер" заступит на боевое дежурство в воскресенье на территории Мордовии. Станция может обнаружить массовый пуск крылатых ракет или взлет авиации за 2 тыс. км от российской границы, сообщили журналистам в Минобороны РФ.

"В населенном пункте Ковылкино Республики Мордовия с 1 декабря в составе Воздушно-космических сил заступит на боевое дежурство РЛС загоризонтного обнаружения типа "Контейнер", - сказали в ведомстве.

По данным ведомства, РЛС "способна отслеживать перемещение воздушных целей на расстоянии свыше 2 тыс. км от государственной границы России".

Станция сможет обнаружить массовый взлет авиации и крылатых ракет, определять траектории отдельных целей, в том числе самолетов тактической и стратегической авиации, а также гиперзвуковых летательных аппаратов. "Стоит отметить, что самолеты, выполненные по технологии "стелс" (снижает радиолокационную заметность - прим.ТАСС), для "Контейнера" "невидимками" не являются", - подчеркнули в Минобороны.

В министерстве уточнили, что новейшая станция находилась на опытно-боевом дежурстве с 1 декабря 2018 года. "Это первый в стране образец данного изделия", - отметили в Минобороны.

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Россия
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