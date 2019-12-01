Фрегат "Адмирал Касатонов" выполнил стрельбу крылатой ракетой "Калибр" по наземной цели

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Первый серийный фрегат проекта 22350 "Адмирал флота Касатонов" поразил наземную цель на поле Чижа в Архангельской области крылатой ракетой "Калибр", запущенной из акватории Белого моря. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Северного флота, распространенном в воскресенье.

"Экипаж фрегата поразил крылатой ракетой "Калибр" мишенную позицию, расположенную на боевом поле Чижа в Архангельской области", - говорится в сообщении.

Стрельба была выполнена в рамках очередного этапа заводских ходовых испытаний.

В пресс-службе Северного флота уточнили, что запись телеметрии полета ракет была выполнена экипажем самолета Ил-20 объединения ВВС и ПВО Северного флота. Вспомогательные суда Беломорской военно-морской базы обеспечили закрытие района проведения стрельб. Малый противолодочный корабль "Онега" был задействован в качестве корабля-контролера.

Заводские ходовые испытания фрегата начались 20 ноября и проходят в несколько этапов. 29 ноября корабль в рамках испытаний выполнил стрельбы крылатыми ракетами "Калибр" и "Оникс" по морским целям в Белом море". Фрегат продолжит действовать по плану испытаний в Белом море еще несколько дней.

Фрегат "Адмирал Касатонов" был спроектирован Северным ПКБ и построен на судостроительном заводе "Северная верфь" в Санкт-Петербурге. В октябре корабль совершил межфлотский переход из Балтийского в Белое море для завершения ходовых и государственных испытаний.

Фрегаты проекта 22350 являются многофункциональными боевыми кораблями, способными эффективно бороться с надводным, воздушным и подводным противником, а также наносить удары по наземным и береговым объектам на расстояние свыше 1,5 км.