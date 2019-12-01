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ВКС России получили новое средство дальней разведки на западном направлении

Речь идет о первой РЛС "Контейнер"

ГОРОД КОВЫЛКИНО /Мордовия/, 1 декабря. /ТАСС/. Воздушно-космические силы (ВКС) России получили новое средство дальней разведки на западном и южном направлении. Как сообщил в воскресенье журналистам командующий первой армией ПВО-ПРО генерал-лейтенант Андрей Демин, в Мордовии заступила на боевое дежурство первая РЛС "Контейнер".

"Теперь мы наблюдаем возможные удары противника от нескольких сотен до 2 тыс. км до госграницы в режиме реального времени. Станция будет постоянно вести разведку. Она способна наблюдать обстановку на западном и южном воздушно-космических направлениях", - сказал Демин.

Он добавил, что станция, в частности, будет видеть взлет палубной авиации в акваториях Балтийского, Черного и Средиземного морей. Также она сможет засечь взлет тактической авиации, массовый пуск крылатых ракет или даже единичные пуски гиперзвуковых ракет по объектам РФ.

"Ранее мы такой информации не имели, эффективность предупреждения о начале воздушного нападения была гораздо меньше", - отметил командующий.

Новейшая станция загоризонтного обнаружения "Контейнер" находилась на опытно-боевом дежурстве с 1 декабря 2018 года. Это первый такой локатор в России. Дальность обнаружения РЛС достигается за счет того, что она ловит отраженный от ионосферы радиосигнал.

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Россия
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