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В России планируют усовершенствовать пенсионное обеспечение семей погибших военных

Минобороны ведет подготовку соответствующего законопроекта

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Государство всегда будет заботиться о семьях погибших военнослужащих, планируется, в частности, усовершенствовать их пенсионное обеспечение. Об этом в интервью газете "Красная звезда" сообщил заместитель секретаря Совета безопасности России Михаил Попов.

"<…> Минобороны России ведет подготовку законопроекта о совершенствовании пенсионного обеспечения членов семей военнослужащих или сотрудников, погибших при исполнении служебных обязанностей", - сказал Попов.

В целом, по словам Попова, семьи военнослужащих, погибших или умерших при исполнении обязанностей военной службы, "всегда были и остаются объектом особой заботы государства". Он отметил, в частности, что по результатам выездного совещания секретаря Совета безопасности Николая Патрушева в Омске в конце октября главам регионов Сибири "рекомендовано рассмотреть возможность принятия дополнительных мер по адресной социальной поддержке членов семей военнослужащих".

Замсекретаря Совбеза назвал также актуальным вопрос о повышении эффективности работы по трудоустройству отставных военных. "По данным мониторинга, занятость среди военнослужащих запаса трудоспособного возраста составляет около 97%, среди военнослужащих в отставке, а это люди старше 60 лет, [работающих] более 81%", - сказал Попов, отметив, что "способы трудоустройства бывших военнослужащих за последние 20 лет практически не изменились". "По-прежнему лидирующее значение имеет трудоустройство с помощью знакомых и родственников. С помощью же региональных центров занятости и центров социальной адаптации военнослужащих в среднем трудоустраивается только пятая часть бывших военнослужащих", - заметил Попов, подчеркнув, что в первую очередь это связано "с недостаточной информированностью" военных о деятельности таких центров.

Представитель Совбеза РФ рассказал также о работе по повышению эффективности системы медицинского обеспечения ВС РФ, в частности - о разработке программ развития онкологической и кардиологической помощи военным в рамках нацпроекта "Здравоохранение". "Их реализация позволит к 2025 году иметь в составе военной медицинской службы четыре сосудистых центра, центры обработки и анализа электрокардиографии на базе военных клинических госпиталей округов, онкологический центр на базе Главного военно-клинического госпиталя им. Н. Н. Бурденко. Планируется также создание 12 центров амбулаторной онкологической помощи при госпиталях и 25 первичных онкологических кабинетов при поликлиниках и поликлинических отделениях", - сказал Попов.

Теги
Патрушев, Николай ПлатоновичРоссия
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