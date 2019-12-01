Военные из России посетят военный объект в Хорватии

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Российские военные 3 декабря посетят военный объект в Хорватии. Об этом в понедельник сообщает газета "Красная звезда" со ссылкой на начальника Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергея Рыжкова.

"В рамках реализации Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности российская группа инспекторов планирует провести посещение по оценке военного объекта вооруженных сил Хорватии, которое должно состояться 3 декабря в течение одного дня", - цитирует издание Рыжкова.

Специалисты из РФ посетят военный объект в месте его обычного расположения в мирное время, на брифинге "будет получена информация от командования относительно личного состава, а также основных систем вооружения и техники".

Венский документ о мерах укрепления доверия и безопасности был принят 30 ноября 2011 года на пленарном заседании Форума по сотрудничеству в области безопасности. Он является политически обязательным, ратификации не подлежит.