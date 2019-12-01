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Совбез РФ: очередь на постоянное жилье для военных за 8 лет сократилась более чем вдвое

Однако, до конца жилищный вопрос пока не решен, отметил замсекретаря Совета безопасности Михаил Попов

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Вопрос обеспечения жильем военнослужащих до конца пока не решен, однако очередь за последние восемь лет сократилась более чем вдвое. Об этом в интервью газете "Красная звезда" сообщил заместитель секретаря Совета безопасности России Михаил Попов.

Он отметил, что проблема предоставления постоянного жилья военнослужащим, подлежащим увольнению в запас или отставку, "практически решена". "Количество так называемых распоряженцев, которые не могли быть исключены из списков личного состава воинских частей до обеспечения жильем <…>, значительно сокращено. В целом же очередь на постоянное жилье за последние восемь лет сократилась более чем в два раза", - сказал Попов.

По его словам, темпы в решении жилищного вопроса военнослужащих не снижаются - продолжается строительство для них целых микрорайонов в разных регионах страны, используется механизм жилищных субсидий, развивается накопительно-ипотечная система. Кроме того, продолжил Попов, свою востребованность доказала и такая форма обеспечения военных жильем как аренда. "Правда, справедливости ради надо отметить, что существующие компенсационные выплаты за жилье по найму военнослужащим, проходящим службу по контракту на должностях солдат и матросов, сержантов и старшин, зачастую не покрывают их фактические расходы", - сказал замсекретаря Совбеза, отметив, что Минобороны РФ уже приступило к разработке проекта постановления правительства, которое предусматривает увеличение компенсации за аренду жилья контрактникам до размеров, установленных для офицеров и прапорщиков.

"Несмотря на то, что за последние годы уже много сделано, жилищный вопрос до конца пока не решен", - заключил Попов. Так, по его словам, только в сибирских регионах на учете для улучшения жилищных условий стоит около 17 тыс. военнослужащих и представителей гражданского персонала армии, Росгвардии, ФСБ и МЧС.

Улучшение довольствия

Говоря о повышении денежного довольствия военнослужащих, Попов напомнил, что с января прошлого года размеры их окладов были увеличены на 4%, с 1 октября этого года - еще на 4,3%, а военные пенсии - на 6,3%. "Принято решение о дальнейшей ежегодной индексации размеров окладов военнослужащих и гражданского персонала: в 2020 г. - на 3%, в 2021 г. - на 4% и в 2022 г. также на 4%", - сказал замсекретаря Совбеза. Он напомнил, что в бюджете предусмотрено и увеличение в среднем на 10% денежного содержания контрактников.

Попов сообщил, что в настоящее время в правительстве рассматривается законопроект, предусматривающий с 1 января 2021 года право на бесплатный проезд в отпуск и обратно для сержантов и старшин, солдат и матросов.

По его словам, аппарат Совбеза РФ ведет ежегодный мониторинг социально-экономического и правового положения военнослужащих. В военных городах и гарнизонах активизирована работа по обеспечению доступности объектов социальной, культурной и спортивной инфраструктуры, "новый импульс придан работе по содействию в трудоустройстве членов семей военнослужащих, проходящих военную службу по контракту", сказал Попов.

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