Подготовка к первым российско-лаосским военным учениям завершилась в Забайкалье

ТАСС, 2 декабря. Подготовка к первым в истории российско-лаосским учениям "Ларос-2019", которые пройдут с 10 по 19 декабря в Лаосе, завершилась в Забайкалье. Об этом сообщила пресс-служба Восточного военного округа (ВВО).

В учениях примут участие более 500 военнослужащих России и Лаоса. От ВС РФ - танкисты мотострелкового соединения ВВО, дислоцированного в Забайкальском крае. Военные двух стран обменяются опытом применения боевой техники в лесисто-болотистой и горной местности, отработают тактику совместных действий в джунглях.

"В общевойсковом объединении Восточного военного округа, дислоцированном в Забайкальском крае, завершилась подготовка подразделений для участия в первом в истории российско-лаосском учении "Ларос-2019". В ходе подготовки военнослужащие отработали ведение поисковых действий, выполнили боевую стрельбу из вооружения танков Т-72Б-3 на минимальные и максимальные дальности. Командиры совершенствовали навыки в планировании применения танковых подразделений, выработке нестандартных тактических решений для ведения учебного боя в лесисто-болотистой и горной местности", - сообщила пресс-служба.

На время учений армия Лаоса предоставит российским военнослужащим танки Т-72МС, БРДМ, пулеметы , автоматы АКМ. Танковые подразделения ВВО примут участие в розыгрыше эпизодов учения на полигоне Бан Пэн в районе населенного пункта Пхугут.