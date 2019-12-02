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Севфлот в 2020 году проведет ряд учений по защите Арктики и несколько дальних походов

Кроме того, в новом учебном году боевой состав Северного флота пополнит ракетный подводный крейсер стратегического назначения "Князь Владимир"

МУРМАНСК, 2 декабря. /ТАСС/. Учения по защите Арктики, а также несколько дальних походов состоятся на Северном флоте (СФ) в 2020 году, сообщил в понедельник командующий флотом вице-адмирал Александр Моисеев, открывая торжественные мероприятия, посвященные началу нового учебного года в Вооруженных силах России и зимнего периода боевой подготовки.

"Североморцы проведут учения по защите арктических и островных территорий России, а также выполнят задачи нескольких дальних походов", - приводит пресс-служба СФ слова Моисеева в распространенном сообщении.

На флоте добавили, что выполнять поставленные задачи в дальнюю океанскую зону первыми отправятся экипажи большого противолодочного корабля "Вице-адмирал Кулаков" и большого десантного корабля "Кондопога".

По данным командующего, в новом учебном году боевой состав Северного флота пополнит новейший ракетный подводный крейсер стратегического назначения "Князь Владимир", который успешно завершил все испытания, а также ряд других боевых кораблей.

Итоги года

Говоря об итогах прошедшего учебного года, командующий СФ отметил, что интенсивность боевой подготовки флота в море и на берегу выросла на 10%. Было проведено 187 учений и выполнено 152 ракетные стрельбы. Надводные корабли и подводные лодки Северного флота выполнили более 500 боевых упражнений в море с применением практического боезапаса.

Североморцы завоевали 13 призов главнокомандующего ВМФ по различным видам боевой подготовки. Подводные силы флота успешно выполнили задачи плановых учений в Северной Атлантике и Арктике, а экипажи атомных подводных лодок стратегического назначения провели несколько стрельб баллистическими ракетами из акватории Баренцева и Белого морей, а также из района Северного полюса.

После торжественного митинга Моисеев провел первое занятие по военно-политической подготовке с командным составом соединений и объединений Северного флота. Лекция командующего флотом транслировалась в режиме видеоконференции с борта тяжелого атомного ракетного крейсера "Петр Великий".

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