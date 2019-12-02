Путин потребовал нарастить боевые возможности ВМФ в ближайшие годы

"В ближайшие годы необходимо активно наращивать боевые возможности флота. Во многом это зависит от планового поступления в боевой состав ВМФ фрегатов и подводных лодок, доработанных под применение гиперзвуковых ракет "Циркон", - сказал глава государства, открывая 14-ю серию совещаний по оборонной тематике.

Для решения этой задачи, по словам Путина, необходимо добиваться скоординированной работы органов государственного и военного управления, промышленного и научного комплексов страны.

Президент особо отметил, что гиперзвуковое оружие на флоте становится чрезвычайно важным для сохранения стратегической стабильности. Он также подчеркнул необходимость продолжения поставок эсминцев и универсальных десантных кораблей.

"Прошу сегодня подробно доложить, как продвигается работа над кораблями новых проектов и по вооружениям для них", - заключил Путин.

Высокотехнологичный ВМФ

Глава государства отметил, что Россия должна развивать высокотехнологичный по составу Военно-морской флот, но важно сохранить набранные темпы. "Мы должны и дальше развивать современный, высокотехнологичный и сбалансированный по составу Военно-морской флот, продолжать его оснащение вооружением и техникой последних поколений, - отметил президент. - Важно сохранить набранные темпы развития ВМФ".

Путин потребовал, чтобы развитие ВМФ не ограничивалось военными рамками, а предприятия ОПК и верфи расширяли гражданскую номенклатуру. "Последовательно развитие ВМФ не должно ограничиваться только рамками военной организации, мы об этом с представителями промышленности много раз говорили, - сказал он. - <...> Нам нужно обязательно также добиваться, чтобы перспективные военные технологии и разработки стимулировали выпуск востребованной гражданской продукции, чтобы оборонные предприятия и верфи расширяли номенклатуры и объемы производства.

Глава государства подчеркнул, что во всем мире военно-морские исследования и перспективные разработки являются локомотивом роста для целых направлений работы и отраслей экономики. Глава российского государства, обращаясь к участникам совещания, заметил, что, по его мнению, здесь есть о чем поговорить. Потому как "в этом отношении отдельные отрасли, предприятия продвинулись заметно, а по некоторым нужны, видимо, дополнительные какие-то стимулы создавать".

В новость были внесены изменения (14:21 мск) — добавлена информация по тексту.