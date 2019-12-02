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На Северном флоте открыли сезон занятий с собачьими упряжками

Занятия с мотострелками провела опытный каюр и многократный призер всероссийских состязаний по ездовому спорту рядовая арктической бригады Надежда Тимонина

МУРМАНСК, 2 декабря. /ТАСС/. Занятия по управлению собачьей упряжкой и буксировке лыжников начались в понедельник в отдельной арктической мотострелковой бригаде Северного флота (СФ) впервые в новом зимнем учебном периоде. Об этом говорится в сообщении пресс-службы флота.

"В занятиях приняли участие наиболее подготовленные военнослужащие мотострелкового соединения на лыжах со штатным вооружением", - сообщает флот.

Занятия с арктическими мотострелками провела опытный каюр и многократный призер всероссийских состязаний по ездовому спорту рядовая арктической бригады Надежда Тимонина, которая является нештатным кинологом соединения. Она показала военнослужащим, как снаряжать и расставлять ездовых собак в упряжке, обучила командам, которые подаются собакам при управлении нартами, а также при буксировке лыжников.

Во время тренировки мотострелки отработали движение на лыжах за собаками по снежной целине и по насту, а также перевозку условно раненого бойца на нартах.

Ездовые животные исторически применялись в условиях Арктики. Собачьи упряжки были незаменимым средством передвижения для полярных исследователей. Во время Великой Отечественной войны в Кольском Заполярье в тыловом обеспечении частей Карельского фронта широко применялись оленно-транспортные подразделения, которые комплектовались коренными жителями Крайнего Севера. Транспортным средством им служили оленьи упряжки. Сейчас ездовые собаки снова нашли практическое применение.

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