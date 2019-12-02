Трое российских военных получили ранения при подрыве бронемашины в Сирии

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Трое российских военных полицейских получили легкие травмы и ушибы в результате подрыва самодельного устройства рядом с бронемашиной на северо-востоке Сирии. Об этом сообщили в понедельник в Минобороны РФ.

По данным ведомства, 2 декабря во время разведки маршрута для совместного российско-турецкого патруля в 1,5 км западнее населенного пункта Коран (район Кобани провинции Алеппо) на пути бронеавтомобиля военной полиции РФ сработало самодельное взрывное устройство.

"Бронеавтомобиль получил повреждения. Находившиеся в бронеавтомобиле трое российских военнослужащих получили легкие травмы и ушибы. Жизни военнослужащих угрозы нет", - сказали в ведомстве.

Совместное патрулирование проходит в соответствии с подписанным 22 октября в Сочи меморандумом между РФ и Турцией. Российские военные полицейские во взаимодействии с сирийской и турецкой пограничными службами в ходе патрулирования сирийско-турецкой границы оказывают помощь в обеспечении безопасности населения и поддержании правопорядка, а также контролируют соблюдение пунктов меморандума о выводе подразделений курдских отрядов самообороны и их вооружения на 30 км от границы.