Путин провел первое из цикла совещаний с руководством Минобороны и ОПК

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Президент Владимир Путин открыл серию совещаний с руководством Минобороны и предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК), посвященных состоянию и перспективам развития Военно-морского флота России. Об этом сообщается на официальном сайте главы российского государства.

"Мы начинаем традиционную, уже четырнадцатую серию сочинских совещаний, посвященных военному строительству и уточнению подходов к развитию Вооруженных сил, а также их оснащению современным оружием и техникой, поэтому у нас здесь представлены и руководители Министерства обороны, и наши коллеги из оборонно-промышленного комплекса. Хотел бы сразу, в начале встречи, отметить, что по итогам предыдущих встреч в таком формате дано несколько сотен поручений. Что на мой взгляд важно - важно не их количество, а важно то, как они исполняются. В целом - удовлетворительно: 70% исполнены, остальные находятся в разных стадиях исполнения. И это очень важно, это говорит о том, что наши совещания в Сочи подобного рода, проходящие каждые полгода, востребованы и весьма эффективны. Почему это происходит - потому что мы с вами знаем, что если что-то будет не сделано, через полгода придется ответить, почему не сделано и что нужно сделать для того, чтобы ситуация была исправлена", - сказал Путин.

В рамках текущей серии совещаний рассматриваются в основном вопросы развития Военно-морского флота. Подробно обсуждается состояние и направления дальнейшего повышения его боевого потенциала, заслушиваются доклады руководителей судостроительной отрасли о ходе строительства современных кораблей и судов.

"В наши дни на вооружение ВМФ поступают новейшие корабли с мощными современными ракетами, обладающими улучшенными характеристиками по точности и дальности поражения цели. Такое эффективное вооружение способно кардинально менять ситуацию на театрах военных действий, обеспечивать нейтрализацию любых агрессивных действий в отношении России", - заявил президент.

По его словам, в 2019 году корабли ВМФ успешно решали поставленные задачи в акваториях Северного Ледовитого, Атлантического, Индийского и Тихого океанов, в том числе по защите судоходства и противодействию пиратству в Южно-Китайском море, в районах Аденского залива, Малаккского и Сингапурского проливов, в Карибском бассейне. Всего было выполнено 111 походов, в которых приняли участие 70 надводных кораблей и 27 судов обеспечения, 15 подводных лодок.

На высоком уровне было проведено учение "Океанский щит-2019", к которому впервые привлекалась морская авиация всех четырех флотов. На Северном флоте прошло тактическое учение в Арктике, в ходе которого морские пехотинцы получили практику высадки на необорудованное побережье и острова Северного Ледовитого океана. Боевые корабли отработали действия по защите морской экономической деятельности на арктическом шельфе.

"На какие первоочередные задачи хотел бы, уважаемые коллеги, обратить ваше внимание. Первое. Важно сохранить набранные темпы развития ВМФ. Для этого - добиваться скоординированной работы органов государственного и военного управления, промышленного и научного комплексов страны. Второе. В ближайшие годы необходимо активно наращивать боевые возможности флота. Во многом это зависит от планового поступления в боевой состав ВМФ фрегатов и подводных лодок, доработанных под применение гиперзвуковых ракет "Циркон" (это оружие становится чрезвычайно важным для сохранения стратегической стабильности), а также эсминцев и универсальных десантных кораблей. Прошу сегодня подробно доложить, как продвигается работа над кораблями новых проектов и вооружением для них. Наконец, третье. Последовательное развитие ВМФ не должно ограничиваться только рамками военной организации, мы об этом с представителями промышленности много раз уже говорили. Во всем мире военно-морские исследования и перспективные разработки - это локомотив роста для целых направлений науки и отраслей экономики, и нам нужно, нужно обязательно добиваться, чтобы перспективные военные технологии и разработки стимулировали выпуск востребованной гражданской продукции, чтобы оборонные предприятия и верфи расширяли ее номенклатуру и объемы производства", - заключил Путин.