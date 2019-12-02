Два плавдока передали судоремонтному заводу Черноморского флота в Севастополе

СЕВАСТОПОЛЬ, 2 декабря. /ТАСС/. Два плавучих дока перешли в состав севастопольского 13-го судоремонтного завода Черноморского флота, в ближайшее время ожидается передача ему еще двух таких объектов. Об сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе завода.

"Командующий Черноморским флотом вице-адмирал Игорь Осипов подписал акт о передаче заводу двух плавучих доков - ПД-80 и ПД-82. Это весьма значимый шаг на пути формирования доковой площадки, которая станет важнейшим производственным участком ведущего судоремонтного предприятия Юга России. В перспективе в состав завода войдут еще два дока, в том числе самый грузоподъемный в нашем регионе ПД-30", - сообщили на заводе.

Уточняется, что вопрос - в формальной принадлежности плавдоков. Как пояснили ТАСС в пресс-службе, доки ранее входили в состав 91-го судоремонтного завода. Их экипажи состояли из представителей этого завода, однако все ремонтные работы вели специалисты 13-го судоремонтного завода. Сейчас в эти доки заведены "ОС-138" (опытовое судно), головной корабль проекта 1239 - малый ракетный корабль на воздушной подушке "Бора", а также подлодка "Алроса", которая на протяжении долгого времени до воссоединения Крыма с Россией была единственной подлодкой Черноморского флота.

"Работы [на плавдоках] ведут специалисты различных цехов и производственных участков завода. Перемены связаны с организаций деятельности нового подразделения и подбором кадров. К кандидатам предъявляются довольно высокие требования, которые обусловлены параметрами профессионализма и состоянием здоровья, так как речь идет о плавсоставе", - добавили в пресс-службе предприятия.

Сейчас завод является единственным предприятием в Азово-Черноморском регионе, которое может выполнять такой большой спектр работ для Черноморского флота - здесь можно ремонтировать любой тип судов и кораблей от малых буксиров до большого ракетного крейсера "Москва". Планируется, что в 2020 году предприятие будет передано от Минобороны России в состав Объединенной судостроительной корпорации и станет частью южного кластера судоремонта.