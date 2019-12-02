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В регионах Поволжья пройдет около 10 крупных военных учений в 2020 году

Самые крупные из них пройдут в августе на Тоцком полигоне в Оренбургской области

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Вторая гвардейская общевойсковая армия проведет около 10 крупных учений в регионах Поволжья в 2020 году. Об этом сообщил в понедельник врио командующего армией генерал-майор Александр Игнатенко на торжественном митинге в Самаре, посвященном началу нового периода обучения.

"Новый, 2020-й, учебный год будет не менее интенсивным и насыщенным для наших военнослужащих. Соединения и части проведут порядка 40 тактических учений, из них около 10 - крупных, двусторонних, с привлечением всего личного состава одной или двух бригад", - приводит его слова пресс-служба Центрального военного округа.

Самые крупные из них - с участием двух мотострелковых бригад - планируется провести в августе на Тоцком полигоне в Оренбургской области. В ходе учений будет использован опыт, полученный во время стратегического командно-штабного учения "Центр-2019".

"Акцент будет сделан на оптимизацию времени, выделяемого на обучение военнослужащих и подготовку подразделений. Будут внедрены новые приемы и способы боевой подготовки, тренажеры, которые позволяют быстрее обучать военнослужащих, тратить меньший моторесурс", - отметили в пресс-службе округа.

Особое внимание уделят подготовке и участию в конкурсах профессионального мастерства в рамках Армейских международных игр 2020 года.

Вторая гвардейская общевойсковая армия - самое крупное воинское формирование в Приволжском федеральном округе. В ее составе находятся ракетные, артиллерийские, зенитные и мотострелковые соединения, в том числе и ракетная бригада, оснащенная комплексами "Искандер-М", и единственная в России миротворческая мотострелковая бригада, а также части инженерных войск, радиационной, химической и биологической защиты, подразделения материально-технического обеспечения. Все они дислоцированы в Самарской, Пензенской и Оренбургской областях и Удмуртии. Штаб армии находится в Самаре.

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