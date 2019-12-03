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Завершены предварительные испытания БТР и БМП на шасси "Бумеранг"

Как сообщил гендиректор ВПК Александр Красовицкий, образцы на базе унифицированной межвидовой колесной платформы "Бумеранг" подтвердили заявленные в техническом задании характеристики
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Описание
БТР К-16
© Пресс-служба ООО "ВПК"
БМП К-17
© Пресс-служба ООО "ВПК"

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. "Военно-промышленная компания" (ВПК) совместно с Минобороны России завершила предварительные испытания опытных образцов бронетранспортера (БТР) К-16 и боевой машины пехоты (БМП) К-17 на перспективном колесном шасси "Бумеранг". Об этом ТАСС во вторник сообщил генеральный директор компании Александр Красовицкий.

По его словам, в соответствии с графиком проведения опытно-конструкторской работы (ОКР) "Бумеранг", ООО "Военно-промышленная компания" совместно с Главным автобронетанковым управлением и научно-исследовательскими организациями Минобороны РФ "завершило предварительные испытания опытных образцов".

Красовицкий подчеркнул, что образцы на базе унифицированной межвидовой колесной платформы "Бумеранг" подтвердили заявленные в техническом задании характеристики.

"На производственных площадях ООО "ВПК" начата сборка новых опытных образцов в рамках ОКР "Бумеранг" для проведения государственных испытаний. На сегодняшний день на АО "Завод корпусов", входящем в периметр управления ООО "ВПК", проведена подготовка производства бронированных корпусов доработанной конструкции", - уточнил глава компании, добавив, что всего было создано почти 800 единиц новой технологической оснастки.

Кроме того, в Нижегородском военно-инженерном центре (входит в контур ООО "ВПК") уже находится готовый новый бронекорпус, на базе которого соберут полноразмерный макет боевой машины для баллистических испытаний и испытаний на противоминную стойкость.

Красовицкий отметил, что все проведенные работы и подготовка производства позволят после завершения госиспытаний приступить к серийному производству унифицированных межвидовых колесных платформ "Бумеранг" в любых количествах, которые потребуются госзаказчику.

ОКР "Бумеранг"

"Бумеранг" - перспективная унифицированная колесная платформа разработки ООО "ВПК". На ее основе были созданы БТР К-16 и впервые показанная публике в 2015 году на параде Победы БМП К-17. В базовом варианте машина оснащается боевым модулем с 30-миллиметровой пушкой и противотанковыми ракетами "Корнет".

В июне на форуме "Армия-2019" в пресс-службе компании ТАСС сообщили, что БТР К-16 на платформе "Бумеранг" находится на завершающей стадии предварительных испытаний. Тогда в компании рассчитывали, что новые образцы поступят на государственные испытания уже в июле 2019 года.

Во вторник в пресс-службе пояснили, что сами испытания машины прошли еще летом, а сейчас состоялось подписание акта предварительных испытаний, после которого можно приступать к государственным.

В новость были внесены изменения (14:45 мск) - добавлены подробности.

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