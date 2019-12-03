Путин: ВМФ России получит в 2019 году более 480 единиц вооружений и военной техники

СОЧИ, 3 декабря. /ТАСС/. Российский военно-морской флот в 2019 году получит свыше 480 единиц вооружений и военной техники, среди которых подводные лодки, надводные корабли, ракетные комплексы. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании по развитию Вооруженных сил и ОПК.

"В рамках гособоронзаказа в текущем году ВМФ получит более 480 основных образцов вооружений и техники. Среди них две подводные лодки, 23 надводных корабля и судна обеспечения, три воздушных судна, четыре береговых ракетных комплекса и более 400 единиц различного ракетного и торпедного оружия",- сказал Путин.