{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Путин: ВМФ России получит в 2019 году более 480 единиц вооружений и военной техники

Как сообщил российский президент, вооружение поступит в рамках гособоронзаказа

СОЧИ, 3 декабря. /ТАСС/. Российский военно-морской флот в 2019 году получит свыше 480 единиц вооружений и военной техники, среди которых подводные лодки, надводные корабли, ракетные комплексы. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании по развитию Вооруженных сил и ОПК.

"В рамках гособоронзаказа в текущем году ВМФ получит более 480 основных образцов вооружений и техники. Среди них две подводные лодки, 23 надводных корабля и судна обеспечения, три воздушных судна, четыре береговых ракетных комплекса и более 400 единиц различного ракетного и торпедного оружия",- сказал Путин.

 

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
Реклама на ТАСС
Акция Минобороны РФ "Дорога памяти" прошла в Софии
Вместе с российскими дипломатами участие приняли главы дипломатических миссий Армении, Белоруссии и Казахстана, представители болгарских общественных организации и горожане
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС